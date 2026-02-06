Suomen miesten maastohiihdon tähtiurheilija Iivo Niskanen avaa olympiakisansa sunnuntaina yhdistelmäkilpailussa. Niskaselle avausmatka toimii hyvänä tutkielmana siihen, missä oma vire menee kohti kisojen päämatkaa, eli 50 kilometrin jättiurakkaa.

Niskasen lisäksi sunnuntaina yhdistelmäkisan 10+10-kilometriä hiihtävät Ristomatti Hakola, Niko Anttola ja Arsi Ruuskanen.

Niskasen sisko Kerttu manasi MTV Urheilulle eilen, miten yhdistelmähiihto on ollut hänelle joskus jopa inhokki. Iivon suhtautuminen kisamuotoon on neutraalimpi.

– Mulla se on ollut ihan hyvä matka. Parhaimmillaan on pystynyt hiihtämään tosi hyvinkin sillä. matkalla. Kun se nyt lyheni 30 kilometristä 20 kilometriin, niin se on kuitenkin eri laji. Ratkaisu tapahtuu vapaalla kirissä, ja sehän ei ole tietysti minulle niin sopiva. Verrattuna viime olympialaisiin se on iso muutos, että sieltä lohkaistiin kolmasosa matkasta pois, Niskanen kertoo MTV Urheilulle perjantai-iltana.

Minkälaisia asioita Niskanen sitten haluaa saada selville sunnuntain avauksesta?

– Oletan ja toivon, että vire olisi kauden parasta. Että hiihto tuntuisi hiihtämiseltä. Se nyt tietysti pitäisi johtaa hyviin asioihin, että pystyisi tulemaan kärjen mukana ja haastamaan sijoista.