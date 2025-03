Iivo Niskaselta murheellinen avautuminen Lahdessa

Iivo Niskanen jäi kauas kärjestä Lahden 50 kilometrin perinteisen kisassa. Elämänsä kunnossa kauden aikana ollut hiihtotähti sanoo kokeneensa uransa kovimman pettymyksen, kun Trondheimin MM-kisat jäivät hiihtämättä.

Niskanen hiihti Lahdessa kuudenneksi, kun pahasti katkennut Saksan Friedrich Moch jäi taakse viimeisillä kilometreillä. Eroa kisan voittaneeseen Norjan Johannes Hösflot Kläboon tuli lopulta yli 2,5 minuuttia.

Suomalaisen kroppa ei ole palautunut MM-hiihdot vesittäneen influenssan jäljiltä.

– Ehkä se oli sellaista, mitä ennakkoon tiesi odottaa. Varmaan sellaista maksimia, mitä tänään oli tarjolla. Eihän se hääviä ole sillon, kun kulku ei ole parhaimmillaan. Tulipahan käytyä ja päätettyä maailmancupin kausi tähän, Niskanen tuumi vakavana.

Niskanen kesti seitsemän hiihtäjän kärkiryhmässä 34 kilometriä, kunnes matka kävi liian raskaaksi. Eroa alkoi syntyä nopeasti.

Salpausselän yleisö palkitsi sankarinsa maalissa kuitenkin raikuvilla aplodeilla.

– Aina Lahdessa on kiva hiihtää. Tietysti, kun odotukset menestyksestä on olleet kovemmat, yleisöä on saattanut olla enemmän. Aivan hieno kisa.

Uran kovin pettymys

Maailmancup-kauden avauksessa Rukalla perinteisen kympin voittanut Niskanen joutui jäämään sairastelun takia pois vuodenvaihteen Tour de Skiltä.

Hän kuitenkin toipui taudista ja nousi takaisin huippukuntoon. Falunin kymmenen kilometrin perinteisellä Niskanen otti suvereenin voiton. Kaikki näytti hyvältä edessä siintäneitä Trondheimin MM-kisoja ajatellen.

Niskanen sanoo olleensa Falunissa uransa parhaassa kunnossa.

– Varmaan Falunin jälkeen oli sellainen tilanne, mitä toivoisikin sen olevan. Ei oikein sitä parempaan kuntoon pääsekään. Tilanne silloin oli hyvä.

Vain hetkeä ennen MM-hiihtojen alkua Niskasen ilmoitettiin sairastuneen influenssaan. Trondheimin MM-kisat jäivät hiihtämättä, vaikka Niskanen elätteli viimeiseen asti toiveita pääsystä mukaan.

– Trondheimin kisat oli uran kovin pettymys. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Fyysisesti ja henkisesti siitä toipuminen on ottanut aikaa, Niskanen sanoo.

– Kausi alkoi hyvin, ja pienen flunssan jälkeen vielä tultiin takaisin. Kunto oli tosi hyvä. Ylös ja alas pari kertaa ja lopuksi vähän rajummin alas. Tietysti kaikki tavoite oli Trondheimin pertsalla. Nollatuloshan se sillälailla oli.

Viime viikonloppuna Oslon Holmenkollenilla Niskanen keskeytti 20 kilometrin kisan.

– Asiat ovat menneet vähän parempaan suuntaan, Niskanen ruoti.

– Palautunminen ei vain toimi vielä samalla lailla. Nämä on aika kovia reissuja kuitenkin. Kyllä sen verran kova tauti oli.

Kauden hiihdot hiihdetty?

Niskanen ei vielä tuominnut kisakauttaan lopetetuksi, vaikka maailmancupin kausi päättyikin Lahteen. Kotimaassa hiihdetään vielä SM-kisoissa ja Suomen cupissa.

Kovin suurta hinkua kisaamaan Niskasella ei tuntuisi olevan.

– Saa houkutella jonkun verran, että viestiä tulen hiihtämään kotimaan kisoihin. Täytyy katsoa, miten tästä palautuu, Niskanen sanoi ja totesi olevansa täysin alipalautunut.

– Kilpaa hiihtäminen ei varsinaisesti ole parantanut oloa.

Edessä siintää valmistautuminen tulevaan kauteen, jonka päähuomio on olympiakisoissa Milanossa ja Cortina d'Ampezzossa

– Pitää tehdä järkevästi ja palautella, että pääsee optimaalisesta tilanteesta aloittamaan uuden harjoituskauden.