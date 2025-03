Kerttu Niskanen epäilee Therese Johaugia

Therese Johaug hiihti ylivoimaiseen voittoon Lahden Salpausselän 50 kilometrin perinteisen kilpailussa. Kilpailun jälkeen norjalaistähti vakuutteli kisan olleen hänen viimeisensä, mutta Kerttu Niskasta väite ei vakuuttanut.

Johaug irtosi varhaisessa vaiheessa kisaa maannaisensa Astrid Slindin kanssa muusta joukosta. Slind kesti Johaugin kyydissä tovin verran, mutta alkoi pudota vauhdista 12 kilometrin jälkeen.

Lopulta Johaug hiihti maaliin minuutin kaulalla kakkoseksi ehtineeseen Slindiin. Kolmanneksi hiihtäneeseen Ruotsin Ebba Anderssoniin eroa tuli jo kolme minuuttia ja 20 sekuntia.

Kisan jälkeen Johaug hehkui tyytyväisyyttä. Norjalaisen päätähtäin oli Trondheimin MM-kisojen 50 kilometrin kilpailussa, mutta hän jäi kisassa kolmanneksi. Voitto Lahdessa maistui. Johaug empi Lahdessa hiihtämistä pitkään, mutta lopulta ratkaisu osallistua oli oikea.

– Oli todella tärkeää voittaa tänään. Trondheimissa en pystynyt näyttämään täyttä kapasiteettiani ja halusin tänään todella voittaa. Tänään oli todella hyvä päivä ja olen iloinen että tulin tänne, Johaug sanoi.

– Olen todella hyvässä kunnossa, Sukset olivat mainiot.

Täksi kaudeksi kilpahiihdon pariin palannut Johaug on vakuutellut uransa päättyvän tähän kauteen. Lauantaina hän arvioi, että jatkamiselle on yhden prosentin mahdollisuus.

– Se on sama (mahdollisuus) Uskon, että tämä oli viimeinen kisani. Mutta aviomieheni sanoo, että ei, ei, voit mennä Cortinaan (olympialaisiin). Odota yli pääsiäisen ennen päätöksen tekemistä. Mutta luulen, että tämä oli viimeinen.

Kuinka tunteikas päivä tämä oli, jos kyseessä oli viimeinen kisasi maailmancupissa?

– Tietysti tämä oli hyvin tunteikasta. Urani on ollut upea, ja oli hienoa voittaa täällä.

Kerttu Niskanen hiihti Salpausselän 50 kilometrillä kuudenneksi.

Kerttu Niskanen hiihti päivän kisassa kuudenneksi jäätyään Johaugista liki neljä minuuttia. Samalla Niskanen varmisti maailmancupin kokonaiskisan kolmossijan kymmenen pisteen erolla Slindiin.

Niskanen ei uskonut Johaugin lopettamispuheisiin. Niskanen sanoi uskovansa Johaugin uran jatkuvan.

– Kyllä me puhuttiin Tourilla (Tour de Ski), kun oltiin monta kertaa vuosimalli -88 palkintopallilla, että ei me niin vanhoja vielä olla. Kyllä tätä voi vielä jatkaa. Se vähän kuulosti siltä, että hän jatkaa, Niskanen hymyili.

– Kyllä joskus prosentillakin voittaa lotossa.

Niskaselle Johaugin mahdollinen jatkaminen tuntuisi olevan mieleen.

– Moni jopa ihmetteli, kun Therese puhui, että tekee comebackin, että miksei sua harmita. Mutta miksi harmittaisi? Aina on paras kilpailu, kun on kovimmat paikalla, ja hän on sellainen aina, kun ilmestyy lähtöviivalle. Häntä vastaan on aina mukava kilpailla, vaika ei häviäminen kivaa ole.