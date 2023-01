Iivo Niskanen säikäytti puheillaan – Jari Isometsä ehti tehdä ison huomion kaatuneesta tähdestä: "Helppo johtopäätös"

Koronan alkukaudella sairastaneen Niskasen sesonki on ollut erittäin rikkonainen. Hän on hiihtanut kaikkinensa vain kuusi kilpailua, niistä kolme maailmancupin normaalimatkoilla. Tulokset? 14. sija, keskeytys ja 68. sija.

– Kyllä se näin on. Onhan siinä aihetta huoleen. Niskasen kohdalla ongelma on ollut se, etteivät nämä kisat ole näyttäneet sitä, mikä se kunto oikeasti on. Iivokin on varmasti huuli pyöreänä. Tässä vaiheessa kautta olisi hyvä, että saisi jo merkkejä paremmasta. Sitten tuleekin kisa, jossa tulee paha kaatuminen, niin merkki jää ikään kuin saamatta.