Uusi karu terveyspaljastus Suomen hiihtomaajoukkueesta

Trondheimin MM-kisojen vapaan hiihtotavan sprinttiin suuntaava Joni Mäki paljastaa olleensa viime aikoina flunssassa.

Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen ovat kummatkin kärsineet influenssasta ja joutuneet jättämään ainakin lauantain yhdistelmäkilpailun Trondheimin MM-kisoissa väliin.

– Harmi homma kyllä. Heilläkin olisi varmasti ollut paljon annettavaa näissä kisoissa. Tiedä sitten, miten he siitä toipuvat, pääsevätkö he vielä kisaaman. Sitäkään ei tiedä vielä. Itsekin olen tässä sairastellut jonkin verran, niin ei se kyllä mukavaa ole, Joni Mäki sanoi keskiviikkoiltana.

Vapaan MM-sprintissä Trondheimissa huomenna torstaina hiihtävä Mäki kisasi Niskasen ja Hyvärisen tavoin toissa viikonloppuna Falunin maailmancupissa.

– Minulla iski myös pieni flunssa päälle Falunin jälkeen. Ei ole optimaalinen valmistautuminen ollut. Oireet olivat siitä huolimatta aika lieviä loppupeleissä. Pääsin lähtemään kisoihin, ja täällä ollaan, niin kaikki on kuitenkin mahdollista, Mäki pui.

Minkä verran jouduit joustamaan suunnitellusta?

– Kyllä aika paljon joutui Falunin jälkeen ottamaan helppoa. Hyvä kuitenkin, ei niin pahasti tullut sitten tauti päälle. Ihan hyvin saatiin seivattua, että ollaan kuitenkin tässä ja saadaan huomenna mahdollisuus yrittää.

Maltillisin odotuksin ja vähäisin painein

Mäki ehti olla vuoden alussa nousukunnossa. Hän on saavuttanut tammi-helmikuussa maailmancupin sprinteissä kauden toistaiseksi parhaat tuloksensa, viidennen sijan perinteisellä ja kaksi kahdeksatta sijaa, yhden vapaalla ja yhden perinteisellä. Viimeisin tuli juuri Falunissa.

Mäen MM-odotukset ovat nyt viimeaikainen flunssatakapakki huomioon ottaen "aika maltilliset".

– Lähdetään taistelemaan ihan karsinnasta lähtien. Se ei ole liian helppoa ollut itselläni tällä kaudella, niin veikkaan, että tällaisella valmistautumisella se ei ole ihan läpiheittojuttu. Kyllä joutuu olemaan läpi päivän keskittynyt ja tekemään parhaan suorituksen ihan jokaisesta lähdöstä.

Paineita Mäellä ei myöskään juuri ole.

– Kaikki mitä tulee, on kotiin päin. Päätavoitteesta kun on kyse, niin toivoo, että sieltä huononakin päivänä onnistuu sellaisen suorituksen tekemään, johon pystyisi olemaan edes jollain mittapuulla tyytyväinen.

Muita MM-matkoja?

Joni Mäellä on askarruttava paikka.Tomi Natri /All Over Press

Mäki pohtii sprintin tarjoavan vastauksia myös mahdollisia muita MM-matkoja ajatellen, joihin hän voisi olla ainakin tyrkyllä sikäli kuin Niskanen ja Hyvärinen ovat koko kisat poissa.

– Kyllä varmasti huominen näyttää, paljonko on hitannut se tauti ja missä tilassa ollaan. Siitä saa varmasti osviittaa, onko itsellä kuinka annettavaa.

– Mielenkiintoisia matkoja on varmasti, ja voi olla, että varalla voin olla. Jos tulee sairaustapauksia ja varalta mahdollisesti pääsee, haluaa olla oikeasti lyönnissä.

Mäki on parisprintin MM- ja olympiahopeamitalisti. Hopeat ovat tulleet vuosina 2021 ja 2022.