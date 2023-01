Jari Isometsä suorana: Suomalaistähti ei ole kunnossa – tuli myös myrskyvaroitus

"Varmistus kaikkein suurimmillekin skeptikoille"

– Vaikka on kuinka menestynyt urheilija, urheilija tarvitsee aina signaaleja onnistuneesta harjoittelusta ja hyvästä kunnosta. Jos signaalia ei ala tulla, kun arvokisoihin on kuukausi aikaa, sillä on henkiselle puolelle iso vaikutus. Joudut myös harjoittelussa miettimään, että mitäs nyt.

"Myrskyvaroitus suomalaisille"

Pärmäkoskelle "mietintämyssyä päähän"

– Krista on ehdottomasti niitä urheilijoita, jotka joutuvat laittamaan mietintämyssyä päähän. Hän voi ajatella, että onneksi on vielä kuukausi siinä missä sellainen, joka on huippukunnossa, voi ajatella, että harmi, kun on vielä kuukausi.