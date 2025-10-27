Maastohiihdossa 1960- ja 1970-luvuilla arvokisamenestystä niittänyt Odd Martinsen on kuollut, kertoi Norjan hiihtoliitto maanantaina. Martinsen oli 82-vuotias.

Martinsen tunnettiin lempinimellä "Viesti-Martin", sillä hän oli erityisen tehokas viestimies. Nopeutensa myötä usein viestiavaajana hiihtänyt Martinsen juhli Norjan riveissä 4x10 kilometrin viestin MM-kultaa Oslossa 1966 ja olympiakultaa Grenoblessa 1968. Oslossa Norjan taakse MM-hopealle jäi Suomi.

Uran loppupuolella tuli vielä MM-viestipronssi Falunissa 1974 ja olympiahopea Innsbruckissa 1976 Suomen juhliessa viestin olympiakultaa. Martinsen napsi myös henkilökohtaisia arvokisamitaleita 15:llä ja 30 kilometrillä.

– Meille monelle hiihdon rakastajalle hän oli roolimalli. Muistamme häntä kiitollisuudella, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe kuvaili uutistoimisto NTB:lle Martinsenin merkitystä.