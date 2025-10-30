



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Venäläishiihtäjät yllättäen paikalla – Perttu Hyvärinen: "Erikoinen tilanne" Perttu Hyvärisen Ramsaun-leiri alkoi erikoisissa tunnelmissa, kun itänaapurin hiihtäjät odottivat samassa majapaikassa. Str / Lehtikuva Julkaistu 30.10.2025 07:09 MTV URHEILU – STT Ramsaun-leiriltä Suomeen kotiutunut maastohiihtäjä Perttu Hyvärinen koki onnistuneen harjoitusjakson alkajaisiksi melkoisen yllätyksen. Venäjän edustajat ovat olleet vuosia poissa kansainvälisiltä kilpaladuilta, mutta Itävallassa heitä oli samassa majoituspaikassa suomalaisten kanssa. – Se tuli vähän yllätyksenä, kun menimme leirin ensimmäisenä päivänä majoitukseen. Tilanne oli erikoinen, kun siitä oli niin pitkä aika, kun oli viimeksi tavattu, Hyvärinen muistelee yllättävää kohtaamista. – Siellä venäläiset näkyivät treenaavan aika lailla entiseen malliin. Venäläisten vauhdista Hyvärinen ei osannut sanoa mitään, kun suomalaiset harjoittelivat alempana eivätkä lähteneet venäläisten tapaan lumille. Lue myös: Iso paljastus Venäjän olympiapannan kulisseista Lue myös: Venäjältä täystyrmäys hiihtomaajoukkueen toiminnalle – asiantuntijalta paljonpuhuvaa tekstiä: "Hollywood-versio" Viime viikolla Kansainvälinen hiihtoliitto teki päätöksen, etteivät Venäjän maastohiihtäjät pääse tällä kaudella maailmancupiin eivätkä sen seurauksena myöskään Milano-Cortinan olympialaisiin.





Hyvärinen kertoo vastustavansa lujasti Venäjän hyökkäyssotaa. Venäläisten sulkua urheilusta hän kommentoi varovaisemmin.

– Olen vain seuraillut, minkälaista päätöstä tulee, kun politiikka ei kuulu rooliini urheilu-uralla. Koetan vain tehdä tulosta ladulla.

Tietopääomaa kumppaneilta

Hyvärinen jatkaa olympiavalmistelujaan iloisissa tunnelmissa selvittyään viime talven toistuvista vastoinkäymisistään. Nilkkavamma ja sairastelu pilasivat kauden täydellisesti, mutta nyt harjoitusarki jatkuu Vuokatissa tavalliseen tapaan.

– Ramsaun-leiri onnistui hyvin. Olen harjoituksellisesti ihan samassa tilanteessa kuin vuosi sitten ennen kuin ongelmat alkoivat, Hyvärinen vakuuttaa.

– Mutta nyt edessä ovat vuoden tärkeimmät viikot ja kuukaudet. Tämä väli olympialaisiin ratkaisee, missä kunnossa pääsee kisoihin.

Lopulta Hyvärinen sai keskeytyneestä kilpailukaudesta myös myönteisiä kokemuksia.

– Keväällä jäi enemmän aikaa tehdä hommia yhteistyökumppaneiden kanssa, Hyvärinen kertoo.

– Normaalisti urheilija painii tosi paljon aikaresurssin kanssa, mutta nyt jäi aikaa tehdä laadukkaampia juttuja, kun talvi katkesi minulta kesken. Yritin kiertää kaikki kumppanit, ja siitä sai itse paljon oppia markkinoinnin alalta ja yrittämisestä. Se oli tosi mielenkiintoista, ja siinä kertyi itselle tietopääomaa.

Pöpöt pelottavat Hakolaa

Ramsaussa Hyvärisen kämppäkaverina oli Ristomatti Hakola, jolta Hyvärinen taisi periä viime talven tuurinsa. Mitä ihmeellisimpiä vastoinkäymisiä kokenut Hakola kuitenkin kuntoutui Trondheimin MM-kisoihin ja hiihti maaliskuussa Lauri Vuorisen kumppanina hopeamitalin pariviestissä.

Nyt Hakola on saanut valmistautua kilpailukauteen ongelmitta.

– Ihan hyvin on mennyt. Varmaan liiankin hyvin, kun ei ole ollut yhtään pelikaania turbiinissa. On vähän orpo olo, kun ei ole tulipaloa sammutettavana, Hakola tiivistää tilanteensa.

Samaan hengenvetoon Hakola korostaa kolhujen koulimana, ettei ole lähdössä tuuletellen alkavaan kauteen. Loukkaantumiset hän laittaa huonon tuurin piikkiin, mutta hengitystieinfektioiden uhka huolestuttaa.

– Noita viruksia ja bakteereja pelkään. Se stressaa, ja siitä tulee ylimääräistä kuormitusta, mikä taas herkistää sairauksille.

Hakola jaksaa vain hetken vakavana. Tuttu virne löytyy kasvoille, kun hän paljastaa, etteivät vastoinkäymiset ole opettaneet hölläämään harjoittelussa.

– Kaikkihan pystyvät treenaamaan, mutta lepo on kestävyysurheilijalle vaikeampaa. Yksi lepopäivä menee, mutta se on jo henkisesti kova paikka, jos pitää huilata kaksi päivää putkeen.