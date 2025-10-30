Franziska Preußin

Hän voitti kuluneella kaudella naisten maailmancupin kokonaiskilpailun ja maailmanmestaruuden takaa-ajossa Lenzerheidessa. MM-kilpailuista Preußin plakkariin tuli myös yksi hopea ja kaksi pronssia.

Saksan hiihtoliiton palkitsemat lajiensa viime kauden parhaat:

Alppihiihto: Emma Aicher ja Linus Straßer

Ampumahiihto: Franziska Preuß ja Philipp Nawrath

Maastohiihto: Victoria Carl ja Friedrich Moch

Yhdistetty: Nathalie Armbruster ja Vinzenz Geiger

Mäkihyppy: Selina Freitag ja Andreas Wellinger

Skicross: Daniela Maier ja Tobias Müller

Freestylehiihto: Muriel Mohr