Dopingista kärähtänyt maastohiihtäjä Victoria Carl palkittiin Saksassa.
Saksan hiihtoliitto DSV palkitsi tuoreeltaan hiihtolajien edelliskauden parhaita urheilijoitaan. Maastohiihdossa valinnat kohdistuivat Victoria Carliin ja Friedrich Mochiin.
Carlin valinta on omiaan nostattamaan kulmia. Nainen antoi nimittäin maaliskuun lopulla positiivisen dopingnäytteen klenbuterolista.
DSV:n mukaan Carl sairastui keuhkoputkentulehdukseen sotilaiden MM-kisoissa ja Saksan armeijan lääkäri määräsi hänelle yskänlääkettä, joka sisälsi klenbuterolia.
Carl saavutti aiemmin kevättalvella Trondheimin MM-kisoissa viestipronssia. Hän sijoittui lisäksi toiseksi maailmancupin kokonaiskilpailussa.
Carlin palkintokaapissa ovat ennestään parisprintin olympiahopea ja viestihopea Pekingistä 2022 sekä viestin MM-hopea Planicasta 2023.
Preuß Saksan vuoden hiihtourheilija
Kaikista lajeistaan Saksan hiihtoliitto palkitsi vuoden hiihtourheilijana ampumahiihtäjä .