Kevään 2025 MM-hiihdoissa Trondheimissa kaksi mitalia ottanut Lauri Vuorinen, 30, puhui hieman kriittiseenkin sävyyn huippumaastohiihdon välinekilpailusta Tulosruudun pitkässä lähetyksessä torstaina.
Vuorisen jo yli vuosikymmenen kestänyt ammattilaisura kohosi uusiin korkeuksiin Norjassa viime helmi–maaliskuussa. Vapaan sprintin yllätyspronssi ja MM-hopea perinteisen pariviestistä Ristomatti Hakolan kanssa nostivat Vuorisen hiihtokansan uudeksi suosikiksi.
Antero Mertarannan haastattelussa Vuorinen avasi myös MM-mitalien taustalla ollutta välinepeliä, jossa jokainen menestyjä tarvitsee nappionnistumista nykypäivänä.
– Se välineiden merkitys on mennyt mielestäni jo vähän liiallisuuksiin. Meillä on ihan valtavat huoltoryhmät aina mukana, ja suksia on ihan mahdoton määrä, Vuorinen toteaa.
– En viitsi edes sanoa, että montako suksiparia Trondheimissa minulle testattiin ennen niitä kisoja. Testattiin kymmeniä pareja, monia eri testikertoja, niin sieltä löytyi sitten ihan timanttinen suksi kisoihin ja menestystä tuli.