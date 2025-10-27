Juuri nyt Avaa

– En viitsi edes sanoa, että montako suksiparia Trondheimissa minulle testattiin ennen niitä kisoja. Testattiin kymmeniä pareja, monia eri testikertoja, niin sieltä löytyi sitten ihan timanttinen suksi kisoihin ja menestystä tuli.

– Se välineiden merkitys on mennyt mielestäni jo vähän liiallisuuksiin. Meillä on ihan valtavat huoltoryhmät aina mukana, ja suksia on ihan mahdoton määrä, Vuorinen toteaa.

Vuorisen jo yli vuosikymmenen kestänyt ammattilaisura kohosi uusiin korkeuksiin Norjassa viime helmi–maaliskuussa. Vapaan sprintin yllätyspronssi ja MM-hopea perinteisen pariviestistä Ristomatti Hakolan kanssa nostivat Vuorisen hiihtokansan uudeksi suosikiksi.

Suomen huippuhiihtäjä lataa MM-ihmeensä taustoista: "Mennyt vähän liiallisuuksiin"

Johannes Hösflot Kläbo ja Lauri Vuorinen löivät kättä päälle MM-kulta- ja pronssisuoritustensa jälkeen Trondheimissa.