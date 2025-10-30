Venäjän urheiluministeri ja maan olympiakomitean johtaja Mihail Degtyarev kertoi aiemmin valittavansa Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) päätöksestä sulkea venäläiset urheilijat kansainvälisistä kilpailuista olympiakauden aikana. Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin (CAS) on kuitenkin nyt kertonut, ettei valitusta ole saapunut.
FIS kertoi viime viikolla, etteivät venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät ole tulevallakaan kaudella tervetulleita kansainvälisille kilpaladuille. Tämä tarkoittaa sitä, että urheilijat menettävät myös mahdollisuuden osallistua vuoden 2026 talviolympialaisiin.
Venäläiset ilmoittivat valittavansa päätöksestä. Valitus ei kuitenkaan ole vielä saapunut CAS:lle asti.
– Tällä hetkellä CAS ei ole saanut Venäjän olympiakomitealta valitusta FIS:n päätöksestä, CAS kertoi sähköpostitse norjalaiselle NRK:lle.
Ennakkotapaus?
Venäläiset pöytätennispelaajat saivat hiljattain luvan osallistua neutraaleina urheilijoina kisoihin, kun he voittivat väännön asiasta CAS:n kautta.