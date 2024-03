Iivo Niskanen lähti jossittelemaan – Jari Isometsä päästi arviosta ilmat Kläbo-havainnoillaan: "Puoli minuuttia"

– Olihan tuo punaisen puolen suora lasku, mitä (kolmanneksi tulleen Martin Löwström ) Nyengetin kanssa katsottiin monitorista maalissa, niin Kläbo jätti siinä meitä 14 sekuntia. On siellä aika iso ero tuollaiseen pätkään, jossa ei hirveästi tarvitse muuta kuin olla kyykyssä, Niskanen kommentoi Ylen tv-haastattelussa.

– Tuskin se koko matka on laskua ollut. Sen verran olen Falunissa hiihtänyt, etten muista kahden kilometrin laskua siellä olevan.

– Siellä oli Kläbolla se puoli minuuttia vielä varastossakin. En usko, että millään (Niskasen) suksella lopputulos olisi ollut erilainen. Se on tietysti uskon asia, ei faktaa, Isometsä toteaa naureskellen.

– Hän tiesi lopussa, että on sekunneista kyse, ja jaksoi rutistaa. Plusmerkkinen suoritus. Edellä oli kaveri, jota ei tällä hetkellä vaan voiteta millään.

"Ihan eri sarjassa kuin muut"

– Kun johtaa kisaa 20 sekunnilla, niin eihän siinä muuta tehdä kuin otetaan kaikki alamäet varovasti. Ainut, millä voi homman enää mokata, on se, että katkaisee suksensa.

– Hallittu ja ylivoimainen voitto. Kläbo on ihan eri sarjassa kuin muut, Isometsä linjaa.

Tähän arvioon on helppo yhtyä. Kläbo on hiihtänyt tällä kaudella 24 yksilökisaa maailmancupissa. Hän on voittanut niistä 15. Koko uran lukemat ovat henkeäsalpaavia: 150 yksilökisan starttia maailmancupissa, 83 voittoa ja yhteensä 107 palkintosijaa.