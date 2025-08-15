Kommentti: Wilma Murrosta paljastui karu totuus

Wilma Murto palasi kilparadoille onnistuneesti Oulun Motonet GP:ssä tuloksella 445. Vaikka paluukilpailu oli hieno onnistuminen ja jätti Murron tekemisestä iloisen ja positiivisen maun, on syytä alleviivata, että SE-naisen menestysmahdollisuudet Tokion MM-kisoissa ovat silti lähes olemattomat, kirjoittaa MTV Urheilun Eren Gürler.

Murto lähti Oulun kisaan varovaisin tavoittein ja puhui jo ennen kilpailua, että lähtee jahtaamaan Suomen Urheiluliiton omaa Tokion MM-rajaa 438. Se ylittyi, ja vieläpä reippaasti, kun Murto taivutti komeasti yli 445:stä.

Tulos on lupauksia antava, sillä Murto on ollut poissa kilpakentiltä lähes vuoden. Tulos todistaa myös, että hän on myös juuri niin hyvässä kunnossa kuin kertoo olevansa.

Tässä kohtaa olisi helppo ajatella, että hyvän kauden avauksen jälkeen on helppo lähteä rakentamaan kuntoa ja virettä kovemmaksi ja hilata rimaa asteittain korkeammalle, kun mennään kohti Tokion MM-kisoja.

Liian suoraviivainen ajattelu olisi kuitenkin tässä kohtaa naiivia.

On syytä muistaa, että Murto on vasta noin pari kuukautta sitten käynyt polvioperaatiossa, ja hyppyjä on takana kovin vähän. Kehon reagointi kilpailuhyppyihin on tässä vaiheessa täysi kysymysmerkki, eikä ole millään tapaa varmaa, että tulokset tästä paranevat.

Kun otetaan vielä huomioon vuodenvaihteen sairauslomat, valmentajakuvioiden myllerrys sekä vuosi sitten helmikuussa tullut loukkaantuminen, joka pilasi koko viime kauden, on tässä vaiheessa syytä todeta vain, että avauskilpailun tulos on positiivinen askel eteenpäin, mutta liian suuria johtopäätöksiä Murron paluusta huipulle on vielä turha tehdä.

Toivoa on

Kuten on jo monta kertaa kerrottu, ylitti Murto Oulussa tuloksen 445. Se, mikä suorituksesta tekee suorastaan loistavan, on, että se syntyi kymmenen askeleen vauhdilla, mikä ei ole lähellekään Murron täyttä vauhtia. Toisin sanoen se todistaa, että parannuspotentiaalia on vielä hurjasti.

On selvää, että kymmenen askeleen vauhdilla on täysin turhaa haaveilla MM-menestyksestä, sillä Suomen ennätys 485 syntyi 16 askeleen vauhdilla vuonna 2022. Kun Murron menestyspotentiaali tiedetään, kaikista olennaisin kysymys tässä vaiheessa onkin, kuinka monen askeleen vauhdilla Murto pystyy Tokiossa hyppäämään.

Hyppääjä kertoi itse Oulun kisan jälkeen Ylelle, että yrittää saada rakennettua asiat sille mallille, että pystyy hyppäämään Tokiossa 12 askeleen vauhdilla.

Se paljasti karun totuuden, sillä valitettavasti 12 askeleen vauhti ei riitä mihinkään, jos halutaan kilpailla MM-kisojen mitaleista, vaikka Murto onkin hypännyt 12 askeleella hyvän tuloksen 471.

Tämän toki urheilija tietää itsekin. Murto vaikuttaa kaikessa tekemisessään todella hyvin itsensä tuntevalta, ja hän osaa asettaa itselleen sopivan realistisia tavoitteita. Oma tutkani sanoo, että Murto on tässä vaiheessa kuitenkin vielä hieman ylivarovainen, eikä halua asettaa itselleen liikaa paineita. Sen takia on olemassa vielä pieniä toiveita, että salolainen saisi taiottua hyppyynsä vauhtiin vielä pari askelta lisää, ja sitä kautta voitaisi puhua edes pienenpienistä mitalimahdollisuuksista.

Viitteitä tällaisesta on olemassa, sillä hän kertoo pohtineensa 12 askeleen vauhtia jo kesken Oulun kisan, joten toivoa on.