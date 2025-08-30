Mitä ihmettä? Timanttiliigassa poikkeuksellinen munaus – "En ole koskaan nähnyt tällaista"

Timanttiliigan finaalitapahtumassa Zürichissä nähtiin poikkeuksellinen erehdys, kun naisten 3000 metrin voittajaksi julistettiin väärä urheilija.

Fantaye Belayneh juoksi naisten 3000 metrin voittoon Timanttiliigan finaalissa perjantaina. Etiopialainen ei kuitenkaan saanut heti täyttä tunnustusta saavutuksestaan, sillä voittajaksi julistettiin Aleshign Baweke. Belayneh oli nimittäin ylittänyt maaliviivan Baweken nimilappuun sonnustautuneena.

Sekä Timanttiliigan TV-lähetyksen tulosgrafiikka että kisan selostajat menivät täysin halpaan, eivätkä huomanneet odottamatonta sekaannusta.

– Sieltä tulee sitten lopulta loppukirikamppailussa sellainen tilanne, että Baweke juoksee voittoon. Tietyllä tavalla yllätysvoittaja... Belayneh sitten siellä viiden kärjessä, saneli MTV Urheilun selostaja Antero Mertaranta kisan aikana.

Todellisuudessa kisan voittaja oli siis Belayneh, kun Baweke tuli maaliin vasta viidentenä. Erikoinen virhe huomattiin vasta jälkikäteen ja Timanttiliiga on nyt korjannut lapsuksen tulospalveluunsa.

"En ole koskaan nähnyt tällaista"

Timanttiliiga vahvisti NRK:lle, että etiopialaisjuoksijoiden nimilaput olivat menneet kisan alla sekaisin. Norjalaiskanavan selostaja Jann Post oli myös julistanut väärän urheilijan voittajaksi ja harmitteli tapahtunutta jälkikäteen.

Fantaye Belayneh juoksi voittoon Aleshign Baweke nimilapulla ja sekoitti selostajien päät.

– Kaikki televisiossa näytetyt kuvat ja tiedot matkan varrelta olivat virheellisiä. En tunne näitä urheilijoita tarpeeksi hyvin – en missään nimessä ajatellut, etteivätkö he olisi niitä, joita he väittivät olevansa nimilappujensa perusteella, Post pahoittelee NRK:lle.

– Nimilappujen kanssa on tapahtunut monia outoja asioita, mutta en ole koskaan nähnyt tällaista tilannetta, missä kaksi urheilijaa juoksevat epähuomiossa väärät nimet rinnassaan.

Post oli varma, ettei hän ollut ainut selostaja joka julisti Baweken epähuomiossa voittajaksi. Postin mukaan kansainvälisen TV-lähetyksen selostaja Steve Cram veti nimet samalla tavalla vihkoon.

– En pidä siitä, kun tällaisia asioita tapahtuu. Haluaisin sanoa asiat oikein. Olen selostanut jo lähes 20 vuotta, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun näin on tapahtunut, Post lisää.

– Jos kestää toiset 20 vuotta, ennen kuin näin tapahtuu uudelleen, niin pystyn varmaan elämään asian kanssa.