Saksan keihäshirmulta hurja temppu!

Miesten keihäänheitossa Saksan Julian Weber kiskaisi maailman kärkituloksen 91,51 toisella kierroksella Timanttiliigan Zürichin kauden päätöskilpailussa. Hän heitti Zürichin kisassa peräti kaksi yli 91 metrin heittoa, mikä on todella harvinaista herkkua.

Weber paransi omissa nimissään ollutta maailman kauden kärkitulosta 45 senttimetriä. Saksalainen heitti jo Zürichin kisan enismmäisellä heitolla loistotuloksen 91,37 ja paransi vielä tulostaan toisella heitolla 14 senttiä.

–Tämähän on ihan mieletöntä, Antero Mertaranta hehkutti Weberin heittoa MTV Katsomon lähetyksessä.

Katso Weberin ensimmäinen reilu 91-metrinen jutun ylälaidan videolta.

Saksalainen on ollut koko kauden hurjan kovassa iskussa. 90 metriä ylittyi heti kauden ensimmäsiessä kisassa toukokuussa. Sen jälkeen hän on heittänyt kisoissa 84-89 metrin kaaria, mutta nyt jysähti jälleen yli 90 metrin.

Weberin tulos on myös hänen uusi oma ennätyksensä.

Kisassa toisena kahden kierroksen jälkeen on Trinidadin ja Tobagon Keshorn Walcott 84,95 ja kolmantena Intian Neeraj Chopra tuloksella 84,35.

Weberin paremman 91-metrisistä voi katsoa alla olevalta videolta.

1:37 Julian Weber sai Antero Mertarannan mylvimään selostamossa.