Tommi Evilä äimistee Saksan keihäshirmun touhuja – povaa suomalaisille MM-menestystä

Saksan Julian Weber oli Timanttiliigan finaalien torstain kuumin nimi peräti kahdella yli 91-metrisellä keihäskaarella. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä vakuuttui saksalaisen tekemisestä ja nostaa hänet selkeäksi ennakkosuosikiksi Tokion MM-kisoihin. Suomalaisittain Zürichin keihäskisa nostatti myös odotuksia.

Julian Weber heitti Zürichissä heti ensimmäisellään 91,37. Se ei vielä riittänyt, ja seuraavalla kierroksella saksalainen paiskasi keppinsä vielä astetta pidemmälle lukemiin 91,51. Tulos on Weberin oma ennätys ja maailman kauden kärkitulos.

– Kaksi kertaa yli 91 metriä kertoo, että sieltä on melkoista taakia tulossa. Oli siinä mielessä yllätys kyllä, Evilä äimistelee Weberin touhua.

Katso Weberin voittoheitto jutun ylälaidan videolta.

Evilä ihastelee Weberin tekemistä teknisesti.

– Hän tuli ihan suoraan tuelle ja sai pidettyä vartalon hyvin suljettuna. Malttoi myös tulla tuelle ennen kuin veto lähti, ja se oli suoraviivaista tekemistä, Evilä kehuu.

Yksi asia pisti erityisesti asiantuntijan silmään.

– Hänellä ei ole mitään vaivoja ollut. Jos teippiä on vain etusormessa ja nimettömässä, ei siellä ole mitään rajoittimia. Toteutti todella hyvin, Evilä sanoo.

Weber osoitti Zürichin kilpailulla, että hänet on todella vaikea voittaa Tokion MM-kisoissa. Kahden 91-metrisen lisäksi hän painoi vielä viimeisellä heitolla tuloksen 88,66 ikään kuin osoituksena muille ylivoimastaan.

– Kaksi ysiykköstä kertovat, että hän on melkoinen vuori kiivettäväksi muille Tokiossa, Evilä toteaa.

Kisan toinen oli Intian Neeraj Chopra tuloksella 85,01 ja kolmas Trinidadin ja Tobagon Keshorn Walcott lukemin 84,95. Muuten tulostaso jäi laihaksi Timanttiliigan päätöskisassa. Anderson Peters oli neljäs tuloksella 82,06 ja Julius Yego viides 82,01 kantaneella heitolla.

Tulostaso kärjen takana kertoo, että suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet MM-Tokiossa.

– Jos pystyy vetämään sen 84 metriä, ollaan sillä yllättävän korkealla, Evilä linjaa.

Oliver Helanderin kauden paras on 83,97. Lassi Etelätalon kesän pisin on kantanut 81,90.

– Jos onnistuvat karsinnassa yhdellä heitolla. Sitten entisestään nousevat mahdollisuudet. Ei ole haihattelua, että näillä näytöillä kaksi (suomalaista) ukkoa voisi mennä finaaliin, Evilä sanoo.

Mitalista puhuminen suomalaisten kohdalla olisi kuitenkin pienoista liioittelua.

– Pitää muistaa, että muutama ukko on pystynyt heittämään 90 metriä.

Weberin lisäksi Brasilian Luiz Mauricio da Silva ja Chopra ovat kiskaisseet ylli 90 metriä tällä kaudella. Pakistanin olympiavoittaja Arshad Nadeemilla on alla vain Aasian mestaruuskisat, joissa keppi lensi peräkkäisinä päivinä 86,34 ja 86,40. Häneltäkin voi odottaa Tokiossa aikaisempiin näyttöihin pohjaten 90-metristä.