Noah Lyles runttasi väkisin voittoon

Yhdysvaltain Noah Lyles otti todella täpärästi 200 metrin voiton Timanttiliigan finaalissa Zürichissä ajalla 19,74.
Botswanan Letsile Tebogo johti kisaa aivan kalkkiviivoille asti, mutta Lyles runttasi viimeiset metrin hieman Tebogoa kovempaa ja ohitti tämän aivan viime metreillä.
Tebogo hävisi yhdysvaltalaiselle niukasi kahdella sadasosalla.
Katso todella tiukka kamppailu jutun ylälaidan videolta.
Lyles on nyt ottanut viisi kertaa voiton Timanttiliigan finaalin 200 metrillä ja kerran sadalla metrillä. Yhdysvaltalainen on hallitseva maailmanmestari sekä satasella että kahdella sadalla metrillä.