Hyvä kuljettaja ei joudu tilanteisiin, joista taitava selviää – älä sorru vaaralliseen ajattelutapaan

Kysymys: Mitä eroa on hyvällä ja taitavalla kuljettajalla?

Kokenutkin kuljettaja voi halutessaan kehittyä

Me kaikki teemme virheitä. Itsekin teen niitä päivittäin ihan kaikilla elämän osa-alueilla – myös liikenteessä. Se on inhimillistä.

Olennaista kuljettajan kehittymisessä on omien virheiden myöntäminen ja niiden jälkeinen itsetutkiskelu. ”Miten voin jatkossa välttää vastaavaan tilanteeseen joutumisen?” on hyvä kysymys pohdittavaksi myös silloin, kun vaaratilanteen alullepanija on joku toinen tienkäyttäjä. Usein nimittäin omalla toiminnalla olisi näissäkin tilanteissa mahdollista vaikuttaa siihen, ettei vaaratilannetta pääsisi syntymään ollenkaan.