Mikä on hyvän ja taitavan kuljettajan ero? Moni rehvastelee pitkällä ajohistoriallaan, mutta asennevammaa eivät kilometrit korjaa

Kysymys: Mitä eroa on hyvällä ja taitavalla kuljettajalla?

”Olen ajanut yli miljoona kilometriä” on tuttu, mutta täysin tyhjä ja arvoton lausahdus, jos kuljettajan asenne sääntöjä, muita tienkäyttäjiä ja liikenneturvallisuutta kohtaan on kieroutunut. Vuosien ajokokemus, ajettujen kilometrien määrä tai hyvä autonkäsittelytaito eivät automaattisesti ole tae kuljettajan hyvyydestä, vaikka näin varsin usein saatetaankin ajatella.

Tekniikan puuttuminen auton hallintaan on merkki kuljettajan virheestä

Uusi ajoneuvotekniikka on 2000-luvulla tehnyt läpimurron tullen kuljettajan avuksi. Onnettomuuksia ehkäisevän aktiivisen turvatekniikan, kuten esimerkiksi ABS-jarrujen, ajonvakautusjärjestelmän, kaistavahdin, törmäysvaroituksen tai automaattisen hätäjarrutuksen puuttuessa peliin, on kuljettaja kuitenkin jo tehnyt virheen ennakoinnissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ABS-jarrujen rusahtaessa, ajonvakautuksen merkkivalon vilahtaessa, kaistavahdin ohjatessa, törmäysvaroituksen kuuluessa tai auton jarruttaessa itsestään välttääkseen kolarin on kuljettajan syytä miettiä, miten hän välttäisi seuraavalla kerralla vastaavaan tilanteeseen joutumisen kokonaan.

Hio omaa ajotaitoasi – älä muiden

Moni kuljettaja on omaksunut tavan sättiä ääneen kanssa-autoilijoiden tekemiä virheitä. Osa jopa pyrkii ”kouluttamaan” virheen tehnyttä autoilijaa äänimerkillä, valoja vilkuttamalla, käsimerkeillä, kiilaamalla ja muillakin sellaisilla tavoilla, joita nyt siinä tilanteessa sattuu mieleen juolahtamaan.

Tällaisesta toisten tienkäyttäjien ”kouluttamisesta” ei ole mitään hyötyä – pikemminkin päinvastoin. Provosoituminen saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaaraa tai provosoida toista osapuolta, jolloin soppa on valmis.

Fiksumpaa olisikin analysoida toisen tekemää virhettä vain omasta näkökulmasta. Jos virheestä aiheutui oikea vaaratilanne, kannattaa pohtia, olisiko itse voinut toiminnallaan vaikuttaa siihen, ettei vaaratilannetta olisikaan syntynyt. Toinen hyvä lähestymistapa on miettiä, onko itse joskus sattunut tekemään vastaavanlaisen virheen, jonka juuri näki kanssa-autoilijan tekemänä. Aika usein on.

Me kaikki teemme liikenteessä virheitä. Itsekin teen niitä päivittäin. Se on inhimillistä. Olennaista on omien virheiden myöntäminen ja sen jälkeinen itsetutkiskelu: Miten voin jatkossa välttää vastaavaan tilanteeseen joutumisen?