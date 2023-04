Hybridiauton johtosarjoja kursittiin teipillä ja nippusiteillä – myyjä piti valmistajan korjausohjeita lähinnä suuntaa antavina

Myyjän kädenojennus: 292 euroa

– Kaupan kohteena on ollut yli kaksi vuotta vanha ja 45 000 kilometriä ajettu auto, joka on myyty siinä kunnossa kuin se on. Autolle ei myönnetty takuuta. Auto oli ensirekisteröity Italiassa ja se on tuotu maahan käytettynä. Autoa ei ole markkinoitu takuunalaisena, vaan myyjä on luvannut selvittää, onko autolla takuuta, yritys totesi Kuluttajariitalautakunnalle antamassaan vastauksessa.