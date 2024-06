Asiakas osti liikkeestä käytetyn Bemarin – auto paljastui ulkomailla lunastuskuntoon kolaroiduksi

Ostajan mukaan myyjäliikkeestä kysyttiin, onko auto ollut kolarissa. Liikkeestä todettiin ostajan mukaan, että ei ole ollut, mutta autoon on tullut joskus pientä naarmua puskuriin ja sitä on korjattu. Ostajan kaveri löysi kuitenkin sittemmin verkosta autosta tietoja ja valokuvan, jossa näkyy autoa selvästi kolaroidun.

Liike kiisti vaatimukset

Myyjäliike kiisti ostajan vaatimukset. Sen mukaan asiakas on ollut täysin tietoinen, että autolla on kolarihistoriaa. Liikkeen vastauksessa sanotaan, että auto oli myyty noin 5 000 euroa alle markkinahinnan. Kauppakirjassa asiakkaalle on kerrottu, että autossa on ollut vaurio etupäässä ja että se on korjattu.