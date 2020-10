Huumetyöntekijät pyysivät pääsyä Tor-verkon pahamaineiselle kauppapaikalle – hämärän palvelun ylläpitäjiltä yllättävä vastaanotto

Toimintaympäristöksi valikoitui salatussa Tor-verkossa toimiva Torilauta. Se on kuvalautatyyppinen keskustelupalsta, jossa huumekauppiaat julkaisevat myynti-ilmoituksia tarjolla olevista huumausaineista. Sivusto on jaoteltu eri paikkakuntien omiin myyntialueisiin, ja asiakkaat ottavat yhteyttä myyjiin esimerkiksi anonyymiä Wickr Me -sovellusta käyttämällä tarkemman kauppatilanteen sopimiseksi.