Näin nettihuumekauppa toimii Suomessa viranomaisten iskujen jälkeen – myynti painui maan alle, pirstaloitui pikaviestisovelluksiin ja raaistui

– Uudet paikat ovat olleet entisiä pienempiä ja lyhytikäisempiä. Osa on ilmoittanut heti aloittaessaan, että toiminta olisi määräaikaista, kertoo toimintavastaava Juha Sedergren Tukikohta ry:stä. Sedergrenin vetämän Tukiverkko-hankkeen tarkoituksena on viedä apu, hoitoonohjaus ja päihdeneuvonta anonyymeille huumemyyntipaikoille verkkoon.

Tällä hetkellä Tor-verkossa on auki neljä suomenkielistä huumemyyntipaikkaa. MTV Uutiset ei kerro sivustojen nimiä, koska ei tahdo ohjata ketään huumekaupoille.

Nettihuumekauppa pirstaloitui

Viranomaisoperaatiot Tor-verkossa ovat olleet tehokkaita. Suomenkielinen huumemyynti pimeässä verkossa on hiipunut hiljalleen huippuajoistaan ja yksi syy on se, etteivät ihmiset ehdi löytää massoittain uusille alustoille ennen niiden sulkeutumista.

Rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisista arvioi, että huumeiden verkkomyynti on nyt pirstaloitunut voimakkaasti.

– Sellaiset huumeiden maahantuojat ja jälleenmyyjät, jotka eivät kuulu järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja joilla ei ole kontakteja entuudestaan ulkomaisiin huumekauppiaisiin, hankkivat huumeet Tor-verkon kansainvälisiltä kauppapaikoilta. Tällöin kyse on kilojen ja jopa satojen kilojen huume-eristä, Sainio kuvailee.

– Huumeiden katukauppa eli käyttäjäkauppa tapahtuu nykyisin eri pikaviestisovelluksien, kuten WikrMe-, WhatsApp- ja Signal-sovellusten myyntiryhmissä, joita on satoja ellei jopa tuhansia.

Tukikohdan Juha Sedergrenin mukaan huumeiden katukaupan voimallinen siirtyminen pikaviestisovelluksiin on hyvin tuore, alle vuoden ikäinen ilmiö.

Myyntiryhmät usein paikallisia

MTV Uutisten tietojen mukaan pikaviestisovellus Telegramiin ilmestyi kolmisen kuukautta sitten uusi kauppapaikka, jolla on tällä hetkellä yli 5 000 käyttäjää.

– Ryhmä on tällä hetkellä suurin, paras ja suojatuin. Kaikki ovat siirtyneet sinne, kertoo MTV Uutisten lähde.

– Sisään pääsee vain kutsulla, mutta jonkun pitää tuntea henkilö ja ottaa vastuu hänestä. Ylläpito kollaa henkilöä, löytyykö häntä esimerkiksi muista huumemyyntiryhmistä. Aika tarkaksi on mennyt kontrolli.

Kontrollin tarkoitus on estää viranomaisten pääsy ryhmiin ja kiinnijääminen laittomuuksista. Poliisin on vaikea pysyä uusien suljettujen ryhmien perässä, joita syntyy ja kuolee jatkuvasti.

– Pikaviestisovellusten ryhmien tarkoitus on, että huumekaupasta voidaan viestiä piilossa viranomaisilta. Poliisin on hankala päästä sisään näihin ryhmiin, joten valvonta on jälkijättöistä. Saamme tietoja lähinnä laite-etsintöjen yhteydessä sitten, kun joku jää kiinni, Sainio kuvailee.