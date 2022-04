Toimittaja päätyi traumaterapiaan Tor-verkon takia – paljastaa nyt uutuuskirjassaan, mitä pimeässä verkossa todella tapahtuu

Vapaa toimittaja ja tietokirjailija Aarno Malin tietää suomalaisista toimittajista kenties kaikkein eniten Tor-verkosta. Hän tietää siitä jopa oman terveytensä kustannuksella.

Malin kirjoittaa kirjassaan, ettei hän voi kertoa Tor-verkossa näkemistään lastenkidutuksista ja muista raakuuksista mediassa. Malin kirjoittaa, että kirjan kirjoittaminen oli ainoa keino paljastaa kaikki, mitä hän tietää.

Mutta, kuinka Malin alun perin edes päätyi Tor-verkkoon, ja mikä Tor-verkko edes on?

Tor-verkko on ilmainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmisto. Päälle päin se näyttää aivan tavalliselta selaimelta, mutta sen syövereissä kaupitellaan muun muassa huumeita ja muita laittomia asioita. Sen vuoksi Tor-verkko tunnetaan myös pimeänä verkkona.

– Tor-verkon idea on se, että kun liikutaan Tor-selaimella, tietoliikennettä ei voi jäljittää.

Malin kertoo, että kaikki tietoliikenne Tor-verkossa kulkee kolmen sattumanvaraisesti valitun palvelimen kautta. Vapaaehtoisten ylläpitämiä palvelimia on maailmassa yhteensä 6000.

Verkon alkuliite tor tarkoittaa alun perin The Onion Routingia tai The Onion Routeria, mikä kuvastaa juuri Tor-verkon salausten kerroksellisuutta. Malin kertoo, että sen takia Tor-verkon logossa on myös sipuli.

Malin kertoi Journalisti-lehdelle kesällä 2019, että kaikki alkoi 1990-luvun puolivälissä selkärankareumasta johtuvista selkäkivuista.

Malin oli saanut selkäkipuunsa mielialalääkkeitä ja Journalistille kertomansa mukaan ”älyttömiä määriä kaikenlaisia lääkkeitä”, muun muassa opioideja ja bentsodiatsepiineja.

Malin selvitti, mitä lääkkeitä hänelle oli määrätty, ja alkoi ymmärtää, kuinka häilyvä raja lääkkeillä ja huumeilla on. Hänen mukaansa aiheesta kirjoitettiin muutenkin yksioikoisesti ja puutteellisin tiedoin.

Malin perehtyi aluksi Lyrica-nimiseen lääkkeeseen ja kirjoitti siitä laajan jutun Suomen Kuvalehdelle.

Se oli Malinin mukaan vasta alkua yhteiselle taipaleelle Suomen Kuvalehden kanssa ja tutkimuksille Tor-verkossa.

Kirjassaan Malin kertoo kiinnostuneensa Tor-verkosta vasta vuonna 2014, kun hänen ystävänsä kertoi Tor-verkossa toimivasta Silkkitie-huumekauppasivustosta.

Silkkitie – suomalainen huumemarketti Tor-verkossa

Silkkitie oli Suomen ensimmäinen darknet market, jossa myytiin erilaisia huumeita.

Malin kertoo kirjassaan, että lähteestä riippuen Silkkitie perustettiin joko loppuvuodesta 2013 tai alkuvuodesta 2014, ja se toimi vuoteen 2019 asti. Malinin tietojen mukaan poikkeuksellisen pitkäikäisen marketin perusti nimimerkki Kapteeni.

Tullin tietojen mukaan Silkkitie-kauppapaikalla oli sen toiminta-aikana noin 400 000 nimimerkkiä. Toteutuneita kauppatapahtumia oli noin 500 000, ja myynnissä oli 78 000 eri tuotetta.

Tulli kertoo, että myynti suuntautui pääasiallisesti Suomeen. Silkkitien käyttäjiä on ollut kaikkialla Suomessa, ja heidän ikäjakaumansa on ollut 15–83 vuotta. Koko kauppapaikan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa.

Silkkitie oli vastine Yhdysvalloissa toimineelle Silk Road -nimiselle marketille.

Tor-verkossa olleille suomalaisille Silk Road oli myös tuttu väylä kaupitella ja ostaa huumeita ennen kuin Silkkitie perustettiin.

”(…) Tilausta suomenkieliselle kauppasivustolle oli, ja se otettiinkin avosylin vastaan.”

”Aivan kuten Ross Ulbricht (26-vuotias Silk Roadin perustaja, nimimerkki Dread Pirate Roberts) myös Kapteeni ilmoitti sivustonsa olevan ideologinen projekti, jossa sai myydä vain sellaisia tuotteita, joilla ei voinut vahingoittaa muita. Huumeiden ja dopingaineiden lisäksi Silkkitiellä oli tarjolla muun muassa itsepuolustusvälineitä, vaakoja, väärennettyjä asiakirjoja, varastettuja tunnuksia erilaisiin palveluihin, väärää rahaa ja ohjekirjoja rötösten tekemiseen. Tarjonta oli siis hyvin samankaltainen kuin useissa muissakin marketeissa.”

Nimimerkki Kapteeni on suora viittaus nimimerkki Dread Pirate Robertsiin. Molemmat nimimerkit ovat itse asiassa napattu yhdysvaltalaisen kirjailija William Goldmanin romaanista Prinsessan ryöstö.

Ottiko Tulli sulan hattuunsa Silkkitien lakkauttamisesta?

Malin kertoo Uutisaamussa, että eräälle Tor-verkon keskustelupalstalle kirjoitti henkilö, joka ilmoitti olevansa Silkkitien asiakaspalvelija.

– Hän kertoi, että Silkkitien palvelinvuokra on maksettu helmikuun 2019 loppuun saakka. Silkkitie siis lakkaa olemasta helmi–maaliskuun vaihteessa. Ja niin tapahtui.

Muutamaa kuukautta myöhemmin, toukokuussa viranomaiset kertoivat, että Silkkitien palvelin on takavarikoitu. Saman vuoden joulukuussa viranomaiset kertoivat tiedotustilaisuudessaan, että ovat sulkeneet Silkkitien.

Silkkitie suljettiin kuitenkin jo alkuvuodesta. Malinin mukaan viranomaiset yrittivät saada sulkaa omaan hattuunsa huumekaupan sulkemisesta.

Malin avaa tapauksen taustoja enemmän kirjassaan.

” Eräs ihmisiä hämäävä asia on Tullin retoriikka. Suomessa Tulli on profiloitunut näkyvämpinä Tor-verkon huumekaupan vastaisena taistelijana. En kiistä Tullin ansioita, sillä kansainvälisessä vertailussa se tekee hyvää tulosta. Esimerkiksi ulkomaisissa marketeissa jotkut myyjät eivät suostu lähettämään huumeita Suomeen, koska he tietävät, että täällä ne jäävät helposti Tullin haaviin.

Tulli on kuitenkin monesti antanut harhaanjohtavan kuvan siitä, mitä on todella tapahtunut. Se on toistuvasti kertonut sulkeneensa useita Tor-verkon kauppapaikkoja, ja esimerkiksi toimittajat ovat tulkinneet tämän niin, että Tulli on sulkenut useita huumekauppasivustoja.

Tulli on käyttänyt tällaista retoriikkaa ainakin vuodesta 2018, jolloin se oli sulkenut vasta yhden sivuston. Tulli on selittänyt, että se tarkoittaa kauppapaikoilla Silkkitiellä toimineita myyjiä ja myyjäporukoita. Kuitenkin esimerkiksi maaliskuussa 2021 julkaisemassaan tiedotteessa se puhui sivustoista kauppapaikkoina.”

Malin ei siis usko, että Tulli sulki Silkkitien, mutta pitää arvokkaana kuitenkin sitä, että Tulli sai haltuunsa Silkkitien palvelimen ja pääsi käsiksi sen sisältöön.

Malinin mukaan "vuoden 2022 alkaessa Tor-verkossa ei ollut kotimaista markettia eikä huumekaupan sallivaa kuvalautaa".

Maailman laajuinen laittoman ja raa’an lapsipornon verkosto

Tutkittuaan Tor-verkossa toimivaa huumekauppaa Malin halusi selvittää Tor-verkon muitakin alueita. Malin oli saanut vihiä, että Tor-verkossa liikkuisi myös palkkamurhaajia ja ihmiskauppaa. Malin löysi jotain vieläkin kamalampaa. Lapsipornon.

Näin Malin kuvasi löytöä Journalistille.

– Löysin kokonaisen sivuston, joka oli perehtynyt lasten kiduttamiseen ja raiskaamiseen. Ajattelin etukäteen, että tämä on jotain niin järkyttävää, että sen, jos minkä, täytyy olla urbaani legenda. En voinut mitenkään valmistautua siihen. Olin järkyttynyt, mutta järjellä ajattelin, että ihmisten on saatava tietää tästä. Tätä ei voi vaan lakaista maton alle.

Totuus ja siitä kertominen on toimittajien tärkein tehtävä, mutta joskus totuus voi sattua liikaa.

”Totuuden paljastaminen on tärkeää, mutta joskus totuus on niin järkyttävä, että viestiä on vaikea saada perille. Maailmassa on asioita, joita ihmiset eivät halua ajatella. On pahuutta, jollaista harva osaa kuvitella ja jolta useimmat haluavat sulkea silmänsä.

Olen kuullut monesti sanottavan, ettei pahoja ihmisiä ole olemassa, on ainoastaan eksyneitä ja rikkinäisiä ihmisiä. He eivät tiedä, mistä puhuvat. Absoluuttisen pahoja ihmisiä on olemassa, ja he ovat löytäneet toisensa Tor-verkon avulla. Nyt, ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, heillä on koko maapallon kattava verkosto.”

Sitten Malin löysi kaikkein raaimman kategorian, lastenkidutuspornon eli hurtcoren.

Malin järkyttyi ja meni shokkiin.

MTV Uutiset ei kerro Malinin kirjassa kertomaa kuvailua sivustoilta löytyvistä kauheuksista materiaalin raakuuden ja sen vahingoittavuuden takia.

Malinin kertoman mukaan hän oli kolme kuukautta kestojärkytyksessä. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pyytää apua psykiatrilta.

Malin selvisi, mutta kuvat mielestä eivät varmasti ole kadonneet.