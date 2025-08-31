Hurjakuntoinen Krista Tervo kertoo "isoista muutoksista" – nyt MM-mitali on realismia

Suorastaan hurjassa moukarikunnossa oleva Krista Tervo avaa MTV Urheilulle muutoksia, jotka ovat nostaneet hänet tällä kaudella kolkuttelemaan aivan maailman kirkkainta kärkeä. Tokion MM-kisoihin Tervo lähtee mitalitavoitteella, ja sen kannalta tärkeintä on, että hän osaa nauttia kisoista.

Tervo on heittänyt tällä kaudella jättimäisiä moukarikaaria. Ennätys on kohentunut yli kaksi metriä ja 75 metrin raja on mennyt rikki peräti kuusi kertaa kesän aikana. Erityisen merkittävää Tervon tuloksissa on se, että suunta on selkeästi ylöspäin, kun Tokion MM-kisat ovat aivan nurkan takana.

– Meillä on ollut nyt tässä vähän kovempaa treenijaksoa välissä, ja se on onnistunut hyvin. Ollaan jo pikkuisen siirrytty treeneissä herkistelevämpään päin, mutta on vieläkin ollut ihan kovaa treeniä. Se tuntuu toimivan, vaikka kroppa on vähän rasittunut, Tervo analysoi.

Ruotsi-ottelussa moukari kaarsi kaksi kertaa päälle 75 metrin, ja Tervon voittotulos oli hänen uransa toiseksi paras 76,22. Se ei tullut yllätyksenä.

– Treeneissä on lentänyt myös ihan kivasti, että kyllä tiesin olevani kunnossa, Tervo kommentoi.

Tervon tekemistä on viime vuodet leimannut ailahtelevaisuus. Välillä on rävähtänyt todella pitkiä siivuja, mutta välillä moukari on lentänyt kerta toisensa jälkeen verkkoon. Tekniikan parantamiseksi tehtiin isoja peliliikkeitä muutama vuosi sitten, mikä alkaa näkyä kunnolla vasta nyt.

– Vaihdettiin muutama vuosi sitten kolmesta pyörähdyksestä neljään ja kantapäälähdöstä päkiälähtöön. Ne ovat kuitenkin isoja muutoksia, ja on vienyt aikansa sisäistää ne. Tällä kaudella se tekniikka on alkanut vasta kunnolla vakiintumaan, Tervo paljastaa.

Tänäkin kesänä on kuitenkin tullut vielä paljon epäonnistuneita heittoja onnistuneiden lisäksi. Tervon sarakkeesta löytyy kilpailusta toiseen rukseja, kun moukari lähtee välillä täysin väärään suuntaan ja mäjähtää voimalla verkkoon. Tilanne on entiseen verrattuna kuitenkin huomattavan erilainen, positiivisella tavalla.

– On löytänyt sen, että nauttii tekemisestä täysillä, sen sijaan että miettisi tekemistä liian vakavasti. Onhan se vakavaa ja tärkeää itselle, mutta tärkeintä on, että osaa nauttia, Tervo avaa ajatusmaailmaansa.

– On saanut ihan eri lailla kuin ikinä ennen rentoja ja hyviä heittoja harjoituskaudella ja kisakaudella. Mutta pitää saada vielä vain lisää sellaisia helppoja heittoja. Siitä helppoudesta se tekeminen ja onnistumiset tulee sinne kisoihin.

Tokioon mitali mielessä: "Nauttimaan ihan täysillä"

Tokion MM-kisoissa moukarinheitto on suomalaisittain yksi mielenkiintoisimmista lajeista, kun Tervon lisäksi myös Silja Kosonen on tyrkyllä mitaleille. Kaksikko on tämän kauden maailmantilastoissa sijoilla kuusi ja seitsemän, vain parisen metriä kärkeä perässä.

Kotimaan kilpailutilanne on ollut yksi syy, miksi taso on saatu hilattua niin korkealle. Tervolla on hallussaan Suomen ennätys tuloksella 77,14, ja Kosonen on päässyt todella lähelle parhaallaan 77,07. Hyvät ystävykset kirittävät toisiaan koviin suorituksiin.

– Jos tuolla kisoissa pitäisi yksin vääntää, eikä olisi mitään vastusta kotimaan kisoissa, niin olisihan se aika tylsää. Nyt on kotimaan kisoissakin sellainen fiilis, että haluaa pistää vaan paremmaksi, Tervo kertoo.

Kaksikolta odotetaan MM-kisoista mitalia, mutta liikaa paineita Tervo ei aio tilanteesta ottaa.

– Se kertoo siitä, että ihmiset uskoo meihin. Se on minun mielestäni vain hieno juttu – en ota siitä ainakaan itse mitään turhaa stressiä, että minä menen tekemään oman parhaani, Tervo sanoo.

Tervo vastaa odotuksiin linjaamalla mitalin myös omaksi tavoitteekseen. Se vaatisi huippuonnistumista, ei pelkästään MM-finaalissa, vaan myös karsinnassa.

– Se on aina vaikea paikka ihan jokaiselle, jotka sinne tulee. Kun siinä on vain ne kolme heittoa, siinä tulee tietynlainen ekstrapaine, joka tekee toisaalta ihan hyvää. Jos niistä selviää, pääsee sitten vasta niihin oikeisiin kisoihin oikein kunnolla. Sitten vain urku auki, Tervo pohtii.

– Lähden nauttimaan ihan täysillä kisaamisesta.

MTV:n Timanttiliigasirkus-ohjelmassa Antero Mertaranta ja Tommi Evilä analysoivat Krista Tervon ja Silja Kososen mitalimahdollisuuksia Tokion MM-kisoissa. Katso video alta.

3:14 Krista Tervolla ja Silja Kososella on molemmilla oivat saumat mitaleille asti Tokion MM-kisoissa.

Tokion MM-kisat käydään Japanissa syyskuun 13.-21 päivä. Naisten moukarinheiton karsinta kilpaillaan jo kisojen toisena päivänä. Finaali on vuorossa 15.9.