Krista Tervon tilanne mietityttää – Tommi Evilä uskoo toimenpiteisiin: "Urku auki"

Moukarinheittäjät Krista Tervo ja Silja Kosonen kuuluvat Suomen mitaliehdokkaisiin syyskuussa Tokion MM-kisoissa. Timanttiliigan kisassa Puolassa molemmat jäivät kauas parhaastaan.

Tervo ja Kosonen sijoittuivat sijoille kaksi ja kolme Timanttiliigan osakilpailussa Puolassa lauantaina. Voittoon heitti Kanadan hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari Camryn Rogers.

Kisan tulostaso ei noussut häikäiseväksi, mutta mukana oli siitä huolimatta koko maailman tämän kauden kärkikolmikko. Tervo ja Kosonen ovat tilastossa sijoilla kuusi ja seitsemän.

Lue myös: Krista Tervolta huima temppu Timanttiliigassa

Tuloksen 72.74 heittänyt Tervo ilmoitti kisan jälkeen suoraan, että tavoittelee mitalia Tokion MM-kisoista. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä näkee molempien moukaristien menestysmahdollisuudet realistisina.

– Näitä vuosia kun on seurannut, molemmilla heittäjillä kyllä kuntokäyrä ja kehitys arvokisoissa osoittaa kohti koilista. Siitä trendistä vain pidetään kiinni, ja samalla kun he keskenään kisaavat ja toisiaan tsemppaavat ja ajavat eteenpäin, kyllä menestyminen arvokisoissa on tämänkin perusteella täysin realistista.

Kosonen tunnetaan heittäjistä tasaisempana. Niin lauantainakin. Moukarit putoilivat tasaisesti 70 metrin tuntumaan ja pari metriä paremmalle puolelle. paras heitto kantoi 72.40.

– Tietysti pitää huomioida se, että Siljalla on kova harjoituspotti käynnissä. Aika tasaisesti heitti. Ei mitään piikkiä selkeästikään, Evilä sanoo.

Tervon tilanne on kimurantimpi. Tällä kaudella Suomen ennätyksen 77.14 lingonnut kotkalainen oli jälleen vaikeuksissa alkukierroksilla. Kaksi ensimmäistä heittoa pamahti rajusti häkkiin, ja muutenkin heitot suuntautuivat vasemmalle.

1:01 Krista Tervon ensimmäiset heitot pamahtivat reilusti häkkiin.

Kakkostulos 72.74, Tervon kisan ensimmäinen 70 metrin ylitys tuli vasta kuudennella heitolla.

– Krista on yleensä sellainen force of nature, että kun se (moukari) vain saadaan sieltä häkistä pihalle, niin se voi lentää hyvinkin pitkälle, Evilä luonnehtii.

Tervo koki samanlaisia ongelmia elokuun alussa Kalevan kisojen karsinnassa, jossa kaksi ensimmäistä heittoa toivat raksit pöytäkirjaan. Kolmannella leka lensi reilut 64 metriä, joka riitti kotimaan mestaruuskisoissa finaaliin. Lauantaina kolmas heitto oli samaa luokkaa.

– Se on hänelle aika lailla tyypillistä. Toki 64,5-metrisellä ei mennä jatkoon (MM-kisoissa). Se pitää myös tiedostaa, Evilä sanoo ja uskoo, että asiaan paneudutaan harjoittelussa ja MM-tapahtumassa.

– Ehkä tehdään valmentaja (Jukka) Vihtosen johdolla johtopäätöksiä, että heitetään verkkakentällä arvokisojen karsinnassa jo muutama heitto vallan urku auki. Ikään kuin avataan se kisa muutamalta myöhäisemmältä kierrokselta.

Vaikka Tervo on aika ajoin tuskaillut heittonsa kanssa, on Evilä luottavainen tämän suoriutumisesta.

– Kun tiukkoja paikkoja tulee, Kristahan on sitten aina valmiimpi siinä tilanteessa, kun niitä rukseja on alla. Hän on niissä ollut ennenkin ja nyt niitä onnistumisia on alkanut kuluvan vuoden aikana kertymään. Siellä on myös sitä hyvää kokemusta taustalla, että sitä itseluottamusta tiukassakin paikassa on varmasti, hän toteaa.

– Jos 77 metriä on heitelty, niin niillä lukemilla ollaan arvokisoissa mitaleilla. Potentiaalia siellä on, mutta toki täytyy päästä sinne kolmelle viimeiselle pelikierrokselle.

0:54 Silja Kososelta komea kiskaisu Timanttiliigassa.

Vaikka Tervo ja Kosonen ovat singonneet pitkiä kaaria kuluvana kesänä, toppuuttelee Evilä kuitenkin villeimpiä mitaliodotuksia. Hän muistuttaa, että suomalaisessa yleisurheilussa arvokisamitalit ovat globaalilla tasolla olleet "kiven alla".

– Se, miten he ovat esiintyneet 2020-luvulla arvokisoissa, mikä se suunta on, niin nyt näyttää sillä tavalla hyvältä hetkeltä. Globaalilla tasolla tässäkin lajissa taso nousee koko ajan, rintama laajenee. Nyt olisi erinomainen mahdollisuus iskeä kiinni niin sanottuun mitaliputkeen ja hakea sitä itseluottamnusta. Kisa tulee kovenemaan. Se on fakta.