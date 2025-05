Silja Kososen jättiheiton taustalta paljastui hieno yksityiskohta – "Selkeästi toimi"

Maaliskuussa hirmuisen moukarikaaren räväyttänyt Silja Kosonen tähtää MM-mitaliin. Kosonen avaa kautensa tänään Puolan Chorzowissa.

Silja Kosonen räväytti maaliskuisella hirmuheitollaan Suomen ennätyslukemat uusille metriluvuille. Kyproksella syntynyt tulos 77.07 ylitti Kososen viikkoa aiemmin Kaustisella heittämän ennätystuloksen puolellatoista metrillä. Tulos on tällä hetkellä kauden maailmantilaston kolmanneksi paras. Maailman kaikkien aikojen listalla Kosonen on sijalle 16.

Kosonen on parantanut tänä vuonna aiempaa, vuonna 2023 heittämäänsä ennätystään jo lähes kolme metriä. Takana on onnistunut harjoituskausi.

– Ei isompia ongelmia. Aina joku paikka vähän tuntuu ja on pientä kipua, mutta se on melkein urheilijan arkea. Ei voi aina olla ihan kivutonta. Ainakaan omalla kohdallani. Olen ollut tosi vähän kipeänä. Tuntuu, että aikaisempina vuosina on ollut tosi paljon enemmän kipeänä varsinkin syksyllä, Kosonen kertoi MTV Urheilulle.

– Onnistunut treenikausi. On tehty oikeita asioita. Jatkettu perustreeniä.

Kosonen sanoi myös muuttaneensa hieman toimintaansa kisojen aikana. Kimmokkeen muutokseen on antanut maailmanmestari ja olympiavoittaja, Kanadan Camryn Rogers, jonka tekemistä Kosonen on seurannut kilpailuissa tarkalla silmällä.

Kyproksella kokeilu tuotti tulosta.

– Olen katsonut, että hän ei ihan hirveästi istuskele kisan aikana. Mitä olen huomannut, hän ei oikeastaan koskaan istu. Koko ajan pientä liikettä. Testasin sitä, Kosonen kertoi.

– Kyproksella oli niin lämmin, että pari kertaa oli pakko istua, mutta kyllä se selkeästi toimi. Ei päässyt kroppa liikaa lepäämään ja kangistumaan siinä välissä.

Rogersin esimerkki on auttanut Kososta myös kisatilanteessa elämisessä. Kovat tulokset eivät vaikuta enää liikaa itse tekemiseen. Myös tästä saatiin näyte Kyproksella, kun Kosonen kiskaisi jo ensimmäisellään Suomen ennätyslukemat 75.61, mutta linkosi jättionnistumisensa vasta viimeisellään.

– Mulla on ehkä vähän ollut se ongelma, että kun tulee kova heitto kisassa, on vähän liian innoissaan siitä. Nyt ainakin Kyproksella osasin itseni kasata siihen kisatilanteeseen ja vähän kuin aloittaa nollista.

Silja Kosonen on asettanut mitalitavoitteen syyskuussa käytäviin Tokion MM-kisoihin.Tomi Natri /All Over Press

"Lähden mitalia tavoittelemaan"

Kosonen aloittaa kesän kilpailukautensa tänään Puolan Chorzówissa. Vaikka alla on jo huippuheittoja, ei 22-vuotias urheilija lähde tavoittelemaan kuuta taivaalta.

– En lähde mitään enkkoja hulluna odottamaan tai koittamaan. Jos saisi tason pidetty 75 metrin paremmalla puolella, olisi tosi hyvä. On aika kovia noi enkkaheitot. Ei niitä ihan joka päivä tule, Kosonen sanoi.

– En lähde laskemaan odotuksia, mutta MM-kisoissa koitetaan heittää kovaa. On muitakin tärkeitä kisoja kesän aikana, mutta en ihan jokaisesta lähde ekana hakemaan sitä Suomen ennätystä.

Missä metriluvuissa sitten liikutaan, kun kaikki osuu nappiin?

– Kyllä se siellä 77–78 metrin välillä on. Olen nyt jo parantanut sitä enkkaa useammalla metrillä kerralla. Ei voi tuosta vain ruveta nousemaan sinne 80 metriin ainakaan vielä.

Yleisurheilun MM-kilpailut mitellään syyskuussa Tokiossa. Kausi on pitkä, eikä MM-otatus ole vielä päällimmäisenä Kososen mielessä.

– En nyt ihan päivittäin niitä kisoja mieti vielä. MM-kisoja ehtii miettiä vielä. Totta kai haluan menestyä siellä ja lähden mitalia tavoittelemaan.

Kosonen kertoo, että maaliskuun huipputulokset ovat näkyneet lisääntyneenä kiinnostuksena häntä kohtaan. Kisakyselyitä on tullut aiempaa enemmän. Kaikkiin ei kuitenkaan voi vastata myöntävästi.

– Ei voi innostua ja mennä ihan kaikeen, mihin pyydetään. Täytyy vähän malttaa, että jaksaa sitten syyskuussakin vielä fyysisesti, mutta myös henkisesti olla supermotivoitunut siellä MM-kisoissa.