Pieni oivallus viritti Krista Tervon hirmuiskuun – nyt puhutaan mitalista: "Ei rakettitiedeasia"

Moukarinheittäjä Krista Tervon viime kausi päättyi jättionnistumiseen, kun hän heitti Ruotsi-ottelussa komean Suomen ennätyksen. Tervon kesään mahtui myös karvaita pettymyksiä. Alkavaan kauteen hän lähtee kovin odotuksin.

Kauden loppu oli Tervolle kuin balsamia haavoille. Hän onnistui Pariisin olympialaisten karsinnassa loistavasti, kun leka lensi Suomen ennätyslukemiin. Finaalissa tuli toinen onnistuminen, kun suomalaisheittäjä sijoittui kuudenneksi.

Kausi päättyi Suomen ennätystulokseen 74.85 Ruotsi-ottelussa. Tälle pohjalle on ollut hyvä rakentaaa rikkonaisen kauden jälkeen.

– Oli jotenkin pitkästä aikaa oikein ekstramotivoitunut ja hyvä fiilis lähteä harkkakauteen, ja hyvin on mennyt ylipäätään kaikki. Kaikki, mitä suunniteltiin loppukeästä treenikaudelle on mennyt just silleen, mitä mietittiin, Tervo kertoi MTV Urheilulle.

Kauden aikana kolmesti Suomen ennätystä parantanut Tervo oli jo toukokuussa ennätyskunnossa, mutta sitten heitto katosi. Tulostaso putosi kymmenisen metriä, ja Tervo jäi kolmessa kilpailussa täysin ilman tulosta.

Kesän vaikeuksien jälkeen onnistuminen olympialaisissa teki hyvää.

– Oli se todella iso helpotus. Tiesin kyllä, mihin pystyn, mutta sellaisista pienistä asioista se oli kiinni. Kun menin kentälle sinne karsintaan, niin tiesin, että päästä se ei ole kyllä kiinni. Sitten ei ole vain tähdet kohdillaan (jos ei onnistu). Oli niin päättäväinen fiilis, kun menin sinne. Tiesin, että menee todella hyvin tai sitten todella huonosti.

Krista Tervo päätti kautensa Suomen ennätysheittoon Ruotsi-ottelussa.Tomi Natri /All Over Press

"Ei mikään rakettitiedeasia"

Viime kesän ailahtelun jälkeen Tervon heittoon on harjoituskaudella haettu erityisesti tasaisuutta, mikä on aiheuttanut myös tietynlaisia ärsytyksen tapaisia tuntemuksia.

– Ainakin keskiarvot ovat nousseet ihan kivasti. Siltä kantilta lähdetään liikkeelle, Tervo sanoi.

– Kun tekee harjoittelua tarkoituksella, missä on periaatteessa se tietty mitta mitä pitäisi heittää, totta kai tekisi mieli heittää myös niitä täpöheittoja. Ne säästetään sitten kesään.

Tervo kertoo loppukauden onnistumisten taustalla olleen "pari tekniikkaan liittyvää juttua", joita on jatkojalostettu harjoituskaudella.

– Liittyy katseeseen esimerkiksi toinen, eli ei mikään rakettitiedeasia, mutta sellainen, mikä piti hokata, Tervo sanoi.

– Treeneissä on haettu kanssa sellaista samanlaista fiilistä, sellaista rentoa, hyvää fiilistä ja oikeasti sellaista, että nauttii siitä tekemisestä. Se on kaiken pohja.

Kun tekniikka-asiat loksahtivat kohdilleen loppukaudesta, on Tervo luottavainen, että tekeminen jatkuu raiteillaan kohti kesän koitoksia.

– Toki eihän sitä ikinä tiedä, ja varmasti voi tulla uusia juttuja. Kyllä tiedän, että niistä silti selvitään, ja elämä jatkuu, vaikka tulisikin mitä tahansa. Odotan innolla. Uskon, että tästä tulee hieno kesä.

Viime kauden kokemukset antoivat oppia tulevaan.

– Kyllä ne positiiviset asiat jäivat päällimmäisenä käteen ja ainakin se ajatus, että vaikka olisi vaikeaa, niin oikeasti sitä pystyy kyllä silti sieltä ponkaisemaan ylös. Ei se tarkoita, vaikka edellinen kisa olisi huono, että seuraavakin olisi todellakaan huono.

Silja Kosonen vei maaliskuussa Krista Tervolta Suomen ennätyksen. Tervo aikoo pistää kampoihin hyvälle ystävälleen kesän kisoissa.

Kososelle kampoihin

Tervo sai pitää Suomen ennätystä hallussaan syksyn ja talven ajan. Maaliskuussa Silja Kosonen sinkautti moukarinsa ensin Kaustisilla 75,5 metriin. Viikkoa myöhemmin Kyproksella syntyi huima Suomen ennätys 77.07.

Tervo aikoo pistää tulevalla kaudella kovasti kampoihin hyvälle ystävälleen, jonka superonnistumista ehti jo odotella.

– Tässä on varmaan pari vuotta odottanut, että varmasti tulee yli 75 metrin heitto. Oli jo korkea aikakin. Nyt ei auta kuin itsekin pistää paremmaksi, Tervo nauroi.

– Kyllä kaikki yritetään. Kova tulos on alla. Nyt ei saa kuin heittää pitkälle.

Yleisurheilussa kilpaillaan MM-mitaleista syyskuussa Tokiossa. Olympialaisten kuutossijan jälkeen Tervon odotukset ja tavoitteet ovat korkealla.

– Seuraava tavoite on se mitali sieltä. Toki sitten kaikki karsinnat ja kaikki pitää mennä ihan nappiin, että sihen päästään. Mutta se on ehdottomasti se tavoite.