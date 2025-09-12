Moukarinheittäjä Krista Tervo on noussut kesän suorituksillaan Suomen suurimmaksi mitalitoivoksi yleisurheilun MM-kisoissa. Taustalla kummittelee kuitenkin SE-naisen virheherkkyys, joka on pilannut häneltä monta arvokisaa. Nyt virheisiin on löydetty työkaluja, ja Tokion MM-kisoihin Tervo lähtee uransa parhaista asetelmista.

Tervo on saanut tälle kaudelle heittonsa loistovireeseen, ja moukari on tipahdellut tasaiseen tahtiin yli 75 metrin. Tervo on itse puhunut siitä, että muutaman vuoden takainen tekniikkamuutos näkyy kunnolla hänen heitoissaan vasta nyt. Sen lisäksi hänellä on selkeästi parempi käsitys ja tuntuma omasta tekemisestään.

– Pystyn tunnistamaan niitä tekniikkavirheitä, jotta niitä pystyy sitten lähteä korjaamaan ja jalostamaan, Tervo kertoo.

Edelleen Tervon tilastorivissä on nähtävillä melko paljon rukseja epäonnistuneiden heittojen merkiksi, mutta tilanne on täysin erilainen kuin esimerkiksi muutama vuosi sitten.

Edellisen kerran Tokiossa heitettiin arvokisamoukaria vuonna 2021 olympialaisissa, joissa Tervon moukari lävähti kolme kertaa häkkiin. Tällä kertaa Karhulan urheilijoiden heittäjällä on työkalut, joilla puuttua virheisiin.

–Juurikin näin. Ehdottomasti parempi tilanne, Tervo linjaa.

Edellisiin Tokion kisoihin verrattuna Tervo on huomattavasti itsevarmempi ja kokeneempi.

– Silloin oli pupu pöksyissä. En oikeastaan edes muista siitä tilanteesta kovin paljon. Tällä kertaa on valmiimpaa ainakin, Tervo naureskelee.

Varmistelu on ”väärä ajatus”

Suomen ennätyksen 77,14 tänä kesänä heittänyt Tervo on moukarin maailmantilastossa kuudentena. Edellisten MM-kisojen tulostasoon nojaten 77-metrinen olisi kuitenkin kovaa valuuttaa mitalitaistossa, sillä mitaliin on kolmissa edellisissä riittänyt vähintään tulos 75,41.

Tervon ehdoton valtti on tänä kesänä ollut koko kauden kestänyt tuloskunto. Suomen ennätys syntyi kesäkuun alussa ja vielä viimeisimmässä kisassa, eli Ruotsi-ottelussa, moukari lensi päälle 76 metrin. Sen jälkeen valmistautuminen on sujunut lähes suunnitellulla tavalla.

– Ruotsi-ottelun jälkeen oli pieni flunssa, ja se tietysti jarrutti vähän, ettei menty ihan sen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Mutta ei mitään sen kummempaa, perustekemistä: vähän herkistelyä ja kilpailuun valmistavaa ollut ohjelmassa, Tervo kertoo.

Kisoihin valmistava harjoittelu tarkoittaa yleensä kuorman keventämistä, niin myös Tervon tapauksessa.

– Pienemmät heittomäärät ja pidemmät tauot heittojen välillä. Vähän enemmän tehollisia heittoja, puntissa kevyemmät painot ja lyhyemmät sarjat, Tervo avaa harjoitteluaan.

Kyseinen resepti on toiminut ennen ja siihen luotetaan myös tällä kertaa.

Tervo tietää olevansa kovassa kunnossa ja pystyvänsä kamppailemaan Shinjukun kansallisstadionilla mitaleista. Hän kuitenkin tiedostaa myös, että karsinnassa on vain kolme heittoa, joiden aikana pitää onnistua. Tervo ei kuitenkaan aio stressata tilannetta liikaa, vaan lääke onnistumiseen on selkeä.

– Ihan perusasioilla: luottaa itseensä ja menee tekemään sen mitä osaa, eli periaatteessa ihan perustekeminen riittää, Tervo sanoo.

Joku voisi ajatella, että Tervon kannattaisi lähteä karsintaan varmistelemaan, sillä noin 69-71-metrinen heitto luultavasti riittää finaalipaikkaan. Varmistelu olisi kuitenkin Tervon mukaan iso virhe.

– Jos lähtee varoen, niin se ei onnistu yleensä kauhean hyvin. Se on vähän väärä ajatus. Heiton pitää lähteä samalla lailla aina, sitten se menee hyvin.

Tervo avaa kisansa sunnuntaina 14.9 moukarinheiton karsintakilpailulla.