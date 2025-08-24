Krista Tervo takoi ennätyksiä maaottelussa

Moukarinheiton Suomen ennätysnainen Krista Tervo repi itsestään jälleen parhaan irti yleisurheilun klassikkotapahtumassa Ruotsi-ottelussa.

Tervo täräytti Tukholman 100-vuotisjuhlamaaottelun moukarikilvassa ensin kisaennätyksen 75,59, joka oli samalla myös Tukholman olympiastadionin ennätys naisten moukarinheitossa.

Viimeisellään SE-heittäjä paranteli vielä molempia lukemia kiskaisemalla uransa toiseksi pisimmän kaaren 76,22.

Tervo on ollut maaottelussa viime vuosina kovassa vireessä, sillä viime vuonna hän heitti Ruotsia vastaan Helsingin Olympiastadionilla silloiset SE-lukemat 74,85. Tervon nykyinen SE-tulos 77,14 syntyi kesäkuussa.

Mainio onnistuminen Tukholmassa jätti Tervolle vahvan tunteen myös syyskuun MM-kilpailuja silmällä pitäen.

– Täällä oli tarkoituksenakin, että saisin palautettua tulostasoa normaalimmalle tasolle. Vielä tuli hieman virheitä, mutta lopussa sain heittoa kohdalleen, Tervo iloitsi.

Kotkalaisheittäjä kertoi aloittavansa pian kunnon herkistelyn Tokion arvokisoja varten.

– Vielä on pari kovempaa treeniä jäljellä, mutta sitten on vähän helpompaa, Tervo hymyili.

Maailmanlistan tämän kauden kuutonen odottaa itseltään MM-kilpailuissa paljon, mutta heittovarmuuden on oltava kunnossa heti karsinnassa. Sunnuntaina Tervo heitti tuloksen kolmella heitollaan.

– Jos karsinnasta ei selviä, on turha unelmoida mitalista. Siellä pitää olla karsinnassa aivan täydessä tikissä.

Odotettu kolmoisvoitto

Suomi hävisi Tukholmassa molemmat maaottelut Ruotsia vastaan selvällä erolla, mutta naisten moukarissa tuli odotettu kolmoisvoitto.

Suomen kaikkien aikojen tilastossa seitsemällä sentillä Tervoa perässä oleva Silja Kosonen heitti parhaallaan 73,90. Tokion-koneeseen myös todennäköisesti pääsevä Suvi Niiranen oli kolmas (70,43).

Kosonen lähestyy MM-Tokiota eri tavalla kuin Tervo. Turkulaisheittäjä kertoi jatkavansa kovaa harjoittelua.

– Tokion päässäkin voi olla vielä aika kovaa treeniä. Alan kevennellä vasta lähellä kisaa. Ei himmailla vielä, vaan tehdään kovilla painoilla punttia, 22-vuotias Kosonen totesi.

Naisten moukarin MM-karsinta on Tokiossa ohjelmassa 14. syyskuuta. Finaali kisataan sitä seuraavana päivänä.