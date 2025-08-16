Krista Tervo latasi kovan tavoitteen loppukauteen: "Sitä varten on tehty kaikki mahdollinen"

Krista Tervo oli toinen ja Silja Kosonen kolmas Timanttiliigan kilpailussa Puolassa.

Kilpailun alku oli Tervolle vaikea. Kaksi ensimmäistä heittoa pamahtivat rajusti verkkoihin, ja vasta neljäs heitto toi kelvollisen tuloksen, reilun 69-metrisen.

Parhaan tuloksensa 72.74 Tervo räväytti viimeisellään ja nousi viidenneltä sijalta toiseksi.

– Kisa oli vaikea alussa, mutta tuntui, että loppua kohden sai hommat taas kulkemaan normaalisti, Tervo sanoi MTV Katsomon lähetyksessä.

Ylivoimaiseen voittoon heitti Kanadan Camryn Rogers tuloksella 75.39.

Kosonen heitti viidennellään kolmossijaan oikeuttavan tuloksensa 72.40. Tällä kaudella oman ennätyksensä 77.07 heittäneen Kososen sarja oli tasainen, mutta piikkiheitto jäi uupumaan.

– Oli aika vaikea kisa. Ei ole treeneissäkään lähiaikoina lentänyt hirveän kauas. Tietty on ollut Kalevan kisojen jälkeen kevyempää viikkoa ja kovaa treeniä ollut Tokiota varten, niin tiesin, ettei ole ehkä helpoin kisa, ja rinkikään ei ollut myöskään ihan helpoin, Kosonen puntaroi.

– Ihan tyytyväinen olen lopputulokseen. Heitin kauemmas jopa kuin luulin.

(Juttu jatkuu videon jälkeen)

0:54 Silja Kososen paras heitto kantoi 72.40. Tuloksena kolmossija.

Tällä kaudella Suomen ennätyksen 77.14 heittänyt Tervo kertoi kilpailevansa vielä elokuun lopun Suomi–Ruotsi-maaottelussa ennen Tokion MM-kisoihin valmistavaa leiriä ja syyskuun puolivälin MM-kisoja.

– Kyllä sieltä mitalia haetaan. Sitä varten on tehty kaikki mahdollinen. Sitä kohti, Tervo paalutti.

Lauantain kilpailu oli suomalaisheittäjille hyvää valmistautumista MM-kilpailuihin. Kisassa heitti viisi seitsemästä maailmantilaston kärkinaisesta.