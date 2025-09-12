Moukarinheittäjä Silja Kosonen viimeisteli MM-kisakuntoaan Chiban harjoitusleirillä Japanissa. Ihmisten määrä yllätti.

– Tuntui, että siellä ei ole kaduilla ketään, vaikka pitäisi olla ihan hirveästi ihmisiä. Tosi rauhallista, Kosonen kommentoi.

Keli on ollut Japanissa viime päivinä kuuma ja kostea. Suomalaisille olosuhteet ovat melko eksoottiset.

– Ei se ehkä ihan lemppariolosuhde ole, mutta toisaalta syksystä ja sateesta tykkään kotona. Onhan tähän kuumuuteen ja kosteuteen ollut totuttelemista, mutta ihan hyvin olen pärjännyt, Kosonen jutustelee.

Kosonen heitti alkukaudesta todella hyviä tuloksia, kun moukari kaarsi useaan otteeseen päälle 75 metrin ja parhaalla jopa tulokseen 77,07. Kesäkuun alun jälkeen tulostaso kääntyi hieman laskuun. Heinäkuussa pidettiin kisataukoa ja kovempaa harjoitusjaksoa Tokion MM-kisojen takia. Vielä elokuun alun kisojen perusteella kunto ei ollut palannut aivan toukokuiselle ennätystasolle, sillä elokuussa moukari lensi parhaimmillaan tulokseen 73,90.

Kosonen uskoo, että nyt kunto ja vire alkaa kolkutella alkukauden tasoa.

– Kaikki ollaan tehty, että nyt olisi parhaimmassa kunnossa. Aika helpolla on tullut sellaisia ok-heittoja treeneissä, Kosonen kertoo.

Viimeistely on Kososen mukaan mennyt täysin suunnitellusti.

– Ihan hyvää tekemistä. On kiva, että puntti on kulkenut ja ollut hyvät tehot tekemisessä. Kaiken olen pystynyt tekemään juuri niin kuin olin toivonut, Kosonen pohtii.

Kosonen syttyy kisoissa

Viimeisimmissä harjoituksissa leka ei ole lentänyt ennätyslukemiin, mutta Kosonen ei ole siitä huolissaan, sillä hän tuntee itsensä.

– En treeneissä heitä koskaan enkkaheittoja, mutta nyt tuntuu hyvältä. Kisatilanteessa sitten syttyy, Kosonen sanoo.

22-vuotiaan Kososen arvokisahistoria todistaa, että hän puhuu asiaa. Hän on yltänyt joka ikisissä aikuisten arvokisoissa lähelle kauden parastaan. Ainoa karsiutuminen on Tokion olympialaisista vuodelta 2021, mutta silloinkin leka lensi lukemiin 70,49, mikä jäi alle kolme metriä hänen silloisesta ennätyksestään.

Sen jälkeen arvokisojen tuloksena on ollut viisi peräkkäistä finaalipaikkaa.

– Kyllä karsintaan on aina kivempi lähteä, kun tietää että niistä on selvinnyt ennenkin. Münchenin karsinta oli stressaavin kisa tähän mennessä. Pariisissa sain kolmannella vasta itseni finaaliin – kyllä se itseluottamusta lisää, Kosonen kertoo.

Münchenissä hänen karsintatuloksekseen jäi 68,25, mikä lopulta riitti finaalipaikkaan. Pariisin olympialaisissa Kosonen heitti kolmannella karsintaheitollaan komeasti tuloksen 72,11, joka toi lopulta finaalipaikan.

Edellisistä MM-kisoista ja viime vuoden olympialaisista tuomisina oli viitossija.

– Olen sanonut, että haluaisin olla parempi kuin viime vuonna. Olin viimeksi viides, mutta en mielellään nelossijaa lähde tavoittelemaan. Kyllä se mitali olisi hienoa saada, Kosonen linjaa.

Mitä se mitali vaatii?

– Varmaan sinne 77 metrin paikkeille pitää heittää. Varsinkin kun tuolta Pohjois-Amerikasta tulee niin kovaa porukkaa. Kovaa saa taistella mitaleista.

– Hyvänä päivänä uskon, että sinne pystyn heittämään.