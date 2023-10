Hurja uroskenguru yritti hukuttaa koiran – omistajan itsepuolustustaidot joutuivat todelliseen testiin

Katoamista seuranneesta eri eläinlajien välisestä kahakasta ovat uutisoineet useat mediat, kuten New York Post ja Newsweek .

"Se vain tuijotti minua"

Mick on ammatiltaan entinen poliisi ja innokas taistelulajien harrastaja. Hän ei aikaillut hetkeäkään, kun oman lemmikin henki oli uhattuna, ei vaikka vihaisen uroskengurun lähestyminen olisi lähes varma lupaus selkäsaunasta.

Video, jossa hurjistunut uroskenguru yrittää ensin hukuttaa Mickin koiran ja sitten vielä itse Mickin, on kerännyt TikTokissa yli 2,5 miljoonaa katselukertaa. Video on sittemmin poistettu sivustolta. Voit katsoa sen yltä.

Kenguru puolusti itseään

Erehtyi luulemaan toiseksi uroskenguruksi?

Karl Vernes , ekologian apulaisprofessori Australian New Englandin yliopiston ympäristö- ja maaseututieteiden korkeakoulusta, kertoo, että useimmat kenguruhyökkäykset johtuvat siitä, että lauman johtavat uroskengurut erehtyvät luulemaan ihmistä toiseksi uroskenguruksi ja puolustavat reviiriään.

– Sillä on voimakas selviytymisvietti. Kookkaan uroksen kohdalla on hyvin mahdollista, että ne voivat hukuttaa koirankin kokoisia eläimiä. Jos koira ui niiden perään, on kenguruilla voimakkaat käsivarret ja pitkät kynnet, hän kertoo.