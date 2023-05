Miltä kengurun pussi näyttää sisältä? Eläintenhoitajan video kauhistutti monia – "Ihmisten ei ollut ikinä tarkoitus nähdä tätä"

Ainakin moni TikTok -käyttäjistä on kuvitellut pussin olevan sisältä samalla tavalla karvaisen pehmeä kuin ulkopuoleltakin.

Eläintenhoitajan someen jakama video pussin sisällön todellisesta ulkomuodosta saikin monet kauhistumaan, kirjoittaa New York Post .

Kengurun pussi on sisältä vain ihoa

Live Science -sivuston mukaan pussin sisäpuoli on verrattain samankaltaista kuin ihmisen ranteen sisäpuolen iho. Pussissa on hyvin lämmintä, suurin piirtein yhtä lämmin kuin emon kehon lämpö on.