Huomasitko? Lauri Markkaselta erityinen ele – lajilegenda riemastui

Lauri Markkasen tuuletus noteerattiin frisbeegolf-piireissä.2025 FIBA
Julkaistu 30.08.2025 08:40
Eetu Ikola

Lauri Markkaselta nähtiin Iso-Britanniaa vastaan pelatussa EM-ottelussa erityinen tuuletus, joka sai frisbeegolfin supertähti Paul McBethin riemastumaan.

Markkanen oli täysin pitelemätön, kun Susijengi päihitti Iso-Britannian 109–79-lukemin koripallon EM-kisojen toisessa lohko-ottelussaan perjantai-iltana. Markkanen oli hurjassa vireessä ja pussitti 43 pistettä.

Tuloksellaan Markkanen sivuaa omaa EM-kisaennätystään. Samalla hän jäi vain neljä pistettä Luka Doncicin tekemästä turnausennätyksestä. Slovenian supertähti nakutti 47 pistettä Ranskaa vastaan vuonna 2022.

Markkanen pussitti ensimmäisellä jaksolla Iso-Britanniaa vastaan viisi kolmen pisteen heittoa, kaikkiaan seitsemän. Yhden onnistumisensa jälkeen hän viihdytti Nokia Arenan loppuunmyytyä yleisöä näyttävällä frisbeegolf-tuuletuksella.

Jos alla oleva upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.

 

Frisbeegolf-tuuletus ilahdutti lajin yhdysvaltalaistähti Paul McBethiä, joka jakoi videon Markkasen tempauksesta Instagram-tilinsä tarinat-osioon.

– Mahtavin tuuletus koripallon historiassa, McBeth kirjoitti julkaisuunsa hashtagilla #LauriLegend.

Frisbeegolf on tunnetusti lähellä Markkasen sydäntä. Jo 13 vuotta lajin parissa viettänyt Markkanen kertoi heinäkuussa myös ystäväsuhteestaan McBethin kanssa.

Kuusinkertainen maailmanmestari ja 17-kertainen arvovoittaja on ollut Suomen NBA-tähden kaveri monta vuotta, eikä McBethillä ole Markkasesta kuin hyvää sanottavaa.

– Hän on upea persoona. Hän ei ole ainoastaan määrätietoinen ja lahjakas koripalloilija vaan myös mahtava isä. Tätähän voisi sanoa amerikkalaiseksi unelmaksi, McBeth saneli heinäkuussa STT:lle.

Iso-Britannian lisäksi Ruotsin kukistanut Suomi kohtaa EM-kisoissa seuraavaksi lauantaina Montenegron, joka on avannut turnauksensa kahdella tappiolla.

