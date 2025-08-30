Tämä hetki sai Nokia Arenan villiksi – Susijengin tähti myhäili: "Määkin pystyin näyttämään"

Susijengi jatkoi voittojen tiellä EM-kotikisoissa, kun se kaatoi Ison-Britannian selvin luvuin 109–79. Ottelun ylivertaisena tähtenä tuikki Lauri Markkanen, joka heitti hurjat 43 pistettä vain reilussa 23 minuutissa. Ottelun kenties kovimman huutomyrskyn sai silti aikaan aivan toinen mies.

Markkanen oli tietysti täpötäyden Nokia Arenan suurin suosikki, mutta illan säväyttävimmän suorituksen teki Olivier Nkamhoua kolmannen jakson puolivälissä.

Nkamhoua sai syötön Mikael Jantuselta ja räväytti alley-oop-donkilla pallon korirenkaan läpi ja Suomen 75–54 johtoon. Täpötäyden Nokia Arenan lähes 13 000 ihmistä äityivät huutoon, jollaista harvoin kuulee.

Ottelun jälkeen Nkamhoua myhäili suoritukselleen tyytyväisenä.

– On puhuttu pitkään siitä, että vähän korkeammalle pitää laittaa, ja nyt (Jantunen) laittoi, Nkamhoua naurahti.

– "Mikke" laittoi tarpeeks korkealle, ja määkin pystyin näyttämään, miten korkealle pystyn hyppäämään.

Nkamhouan lisäksi myös muun muassa superlupaus Miikka Muurinen huudatti yleisöä näyttävillä donkeillaan, ja äityipä muun muassa Andre Gustavsonkin lyömään palloa korirenkaan läpi yleisöä villiten.

– Mun mielestä ne on tosi hauskoja. Tuovat halliin tosi paljon energiaa, joukkueelle paljon energiaa, tietenkin itselle tosi paljon enegiaa. Ne on tosi hyviä suorituksia aina saada, Nkamhoua sanoi.

Kokonaisuutena Nkamhoua piti Susijengin esityksestä. Nihkeän Ruotsi-avauksen jälkeen Iso-Britannia putosi kyydistä hyvissä ajoin.

– Piti tulla aggressiivisena paikan päälle ja olla se, joka antaa ekana sen iskun ja ei olla passiivinen. Se meillä onnistu hyvin.

Susijengin voittoa todisti Tampereen Nokia Arenassa 12 900 silmäparia. Meteli areenassa yltyi paikoin infernaaliseksi.

– Meillä on ihan mahtava yleisö. Joka päivä, joka pelissä, vaikka ei ole halli täynnä, niin se on tosi hienoa nähdä, miten nämä pitävät ääntä. Varsinkin, kun on halli täynnä niinkuin tänään. Tosi mahtavaa. Antaa tosi paljon tunnetta meille.