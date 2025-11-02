Kaustisen kirjaston henkilökunta on huolissaan ei-toivotusta ilmiöstä, joka on sen mukaan lisääntynyt asiakkaiden keskuudessa.
Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Kaustisen kirjaston ainestoa on turmeltu viime aikoina useaan otteeseen, kertoo kirjasto Facebook-sivuillaan.
Kirjaston somepäivityksen mukaan tuorein tapaus liittyy Perhonjokilaakso-lehtiin, jotka oli palautettu kirjastoon viime viikolla pahasti runneltuina.
– Osa paikallista historiaa on leikattu vain yksille silmille katsottavaksi eikä sen tarina enää muille avaudu, kirjasto moittii.
Kirjaston mukaan nyt tuhottu aineisto on täysin korvaamatonta, sillä Perhonjokilaakso-lehden vanhoja vuosikertoja ei saa mistään uusia tilalle.
– Tällainen ajattelemattomuus on myös aivan turhaa, sillä näistäkin kokoomateoksista on kirjastossa mahdollista ottaa kopioita hintaan 0,50€/sivu. Omaan käyttöön voi myös valokuvata ja skannerikin kirjastosta löytyy.
Viime viikolla palautuneet turmellut aineistot ovat vuosilta 1990 ja 1992.
– EI NÄIN!! Missään tapauksessa EI NÄIN!! kirjasto muistuttaa isoin kirjaimin.