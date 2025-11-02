Juuri nyt Avaa

– EI NÄIN!! Missään tapauksessa EI NÄIN!! kirjasto muistuttaa isoin kirjaimin.

Viime viikolla palautuneet turmellut aineistot ovat vuosilta 1990 ja 1992.

– Tällainen ajattelemattomuus on myös aivan turhaa, sillä näistäkin kokoomateoksista on kirjastossa mahdollista ottaa kopioita hintaan 0,50€/sivu. Omaan käyttöön voi myös valokuvata ja skannerikin kirjastosta löytyy.

Kirjaston mukaan nyt tuhottu aineisto on täysin korvaamatonta, sillä Perhonjokilaakso-lehden vanhoja vuosikertoja ei saa mistään uusia tilalle.

Asiakas on leikellyt Kaustisen kirjaston Perhonjokilaakso-lehden vanhoja vuosikertoja ja palauttanut kirjastoon saksitut lehdet. Kuvakaappaus kirjaston Facebook-julkaisusta.

– Hyvät asiakkaat! Kirjaston aineistoon EI SAA kajota!

"Tilanne karkaamassa käsistä"

Kirjastossa seurataan kirjaston mukaan palautettavan aineiston kuntoa aina, mutta nyt näin tehdään erityisen tarkalla silmällä.

– Nämä ahkerasti lainatut ja monelle paikallishistoriasta kiinnostuneelle yksityishenkilölle ja sukututkijalle tärkeät teokset ovat saatavilla yleisölle vain kirjastosta. Pahimmassa tapauksessa ne joudutaan laittamaan lainauskieltoon saksijoiden takia.