Marraskuu alkaa vuodenaikaan sopivasti sateisena ja harmaana. Lämpötilat pysyvät enimmäkseen plussan puolella.
MTV Uutisten meteorologi Joonas Koskela kertoi sunnuntaina Huomenta Suomessa, että harmaa sää jatkuu suurimmassa osassa maata.
Suomeen puskee yhä lauhaa ilmaa, tuoden mukanaan lisää sateita. Pilvisyys pysyy runsaana.
Koskelan mukaan suuria muutoksia ei lähipäivinä ole luvassa.
– Enimmäkseen on pilvisen harmaata. Paikoin aurinko voi näyttäytyä, hän kertoo.
Sadealueet eivät ole kuitenkaan kaikenkattavia, ja osassa maata lämpötilat pyörivät kymmenen asteen paikkeilla, kun toisaalla lähestytään nollaa. Katso videolta, millaista säätä on luvassa.