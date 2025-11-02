Turvallisuusasiantuntija pitää Joroisten räjähdystä järkyttävänä muistutuksena siitä, että kaasupulloihin liittyvät turvallisuusmääräykset on otettava tosissaan. Hän sanoo, että uhreja olisi voinut olla pahimmassa tapauksessa enemmänkin.
Pohjois-Savon Joroisissa lauantaina tapahtuneen räjähdyksen saattoivat aiheuttaa kaasupullot, arvioi Itä-Suomen poliisi.
Poliisista kerrotaan, että räjähdyspaikalta on löytynyt isoja, ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja kaasupulloja tai niiden jäänteitä.
Poliisista korostetaan, että kyse on toistaiseksi spekulaatiosta eikä varmuutta räjähdyksen aiheuttajasta vielä ole.
Kaksi ihmistä kuoli, kun Hotelli Joronjäljen parkkipaikalla räjähti eilen puoliltapäivin pakettiauto.
Olisi voinut käydä pahemminkin
Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntijan Petri Pakkasen mukaan onnettomuudessa olisi voinut käydä vielä pahemminkin.
– Nämä ovat aina tosi valitettavia ja surullisia tapauksia. Tietysti voidaan ajatella, että räjähdys olisi voinut tapahtua ehkä huonommassakin paikassa ja olisi voinut olla enemmänkin ihmisiä siinä lähellä ja tulla pahempaakin jälkeä, Pakkanen kommentoi MTV Uutisille.
Pakkasen mukaan tilanne on Joroisissa ollut luultavasti sellainen, että esimerkiksi asetyleeni on vuotanut kaasupullosta ja autoon on muodostunut räjähdyksen kannalta sopiva ilman ja kaasun seos.
– Sitten jokin siellä ollut sytytyslähde on sytyttänyt kaasun. Vuotaneessa kaasussa on tietysti valtava määrä energiaa, kun se syttyy umpinaisessa tilassa, ja sitä kautta vahingotkin ovat merkittäviä. Paineaalto on kova.
Hotelli Joronjäljen yrittäjä Auvo Puurtinen kertoi eilen MTV Uutisille, että kaksi miestä oli ollut tupakalla räjähtäneen auton lähellä ennen räjähdystä.