Turvallisuusasiantuntija Joroisten räjähdyksestä: Olisi voinut käydä paljon pahemmin 0:50 Katso myös tv-juttu lauantailta: Pakettiauto räjähti Joroisissa – kaksi kuollut. Julkaistu 02.11.2025 19:59 (Päivitetty 22 minuuttia sitten ) Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Turvallisuusasiantuntija pitää Joroisten räjähdystä järkyttävänä muistutuksena siitä, että kaasupulloihin liittyvät turvallisuusmääräykset on otettava tosissaan. Hän sanoo, että uhreja olisi voinut olla pahimmassa tapauksessa enemmänkin. Pohjois-Savon Joroisissa lauantaina tapahtuneen räjähdyksen saattoivat aiheuttaa kaasupullot, arvioi Itä-Suomen poliisi. Poliisista kerrotaan, että räjähdyspaikalta on löytynyt isoja, ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja kaasupulloja tai niiden jäänteitä. Poliisista korostetaan, että kyse on toistaiseksi spekulaatiosta eikä varmuutta räjähdyksen aiheuttajasta vielä ole. Kaksi ihmistä kuoli, kun Hotelli Joronjäljen parkkipaikalla räjähti eilen puoliltapäivin pakettiauto. Lue myös: Poliisi: Joroisten räjähdyksen syynä mahdollisesti hitsauskaasu – "Se pakettiauto on ihan irto-osina" Olisi voinut käydä pahemminkin Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntijan Petri Pakkasen mukaan onnettomuudessa olisi voinut käydä vielä pahemminkin. – Nämä ovat aina tosi valitettavia ja surullisia tapauksia. Tietysti voidaan ajatella, että räjähdys olisi voinut tapahtua ehkä huonommassakin paikassa ja olisi voinut olla enemmänkin ihmisiä siinä lähellä ja tulla pahempaakin jälkeä, Pakkanen kommentoi MTV Uutisille. Pakkasen mukaan tilanne on Joroisissa ollut luultavasti sellainen, että esimerkiksi asetyleeni on vuotanut kaasupullosta ja autoon on muodostunut räjähdyksen kannalta sopiva ilman ja kaasun seos. – Sitten jokin siellä ollut sytytyslähde on sytyttänyt kaasun. Vuotaneessa kaasussa on tietysti valtava määrä energiaa, kun se syttyy umpinaisessa tilassa, ja sitä kautta vahingotkin ovat merkittäviä. Paineaalto on kova. Hotelli Joronjäljen yrittäjä Auvo Puurtinen kertoi eilen MTV Uutisille, että kaksi miestä oli ollut tupakalla räjähtäneen auton lähellä ennen räjähdystä.





Hänen mukaansa räjähdys oli niin voimakas, että autosta oli jäänyt jäljelle vain runko. Auton osia, kuten konepelti, oli lentänyt kauas räjähdyspaikasta.

Pakkasen mukaan on mahdollista, että auton ulkopuolella tupakointi on sytyttänyt kaasun.

– Sitä, onko ajoneuvon ulkopuolella sellaista pitoisuutta, joka syttyy, on aika mahdoton arvioida. Mutta esimerkiksi huoltoasemilla avotulen teko ja tupakointi on aika usein kielletty nestekaasukaapin läheisyydessä, ja on saatettu piirtää asvalttiin jopa suojavyöhyke, jossa ajatellaan, että riski on olemassa.

– Se teoreettinen riski on olemassa tässäkin tapauksessa, että pakettiautoissa on palavaa kaasua ja sopiva kaasuilmaseos on vielä auton läheisyydessäkin.

Poliisin eristämä hotelli Joronjälki Joroisissa sunnuntaina.Lehtikuva

Traaginen sattuma?

Pakkasen mukaan Joroisten tapaus oli hyvin vastaavanlainen kuin Helsingin Mellunkylässä pari viikkoa sitten tapahtunut räjähdys.

Mellunkylässä räjähtäneessä pakettiautossa oli kaasupulloja, joissa poliisi epäili olleen muun muassa hitsauksessa käytettävää asetyleeniä.

Joroisten kaasupullojen sisältöä poliisi ei osannut arvioida vielä sunnuntaina, sillä pullojen tunnisteet olivat tuhoutuneet räjähdyksessä.

Onko sitten vain traaginen sattuma, että kaksi samankaltaista kaasuonnettomuutta tapahtuu näin vähän ajan sisällä kahdessa eri paikassa?

– Ollakseen sattumaa, se pistää silmään, että erilaisia kaasuja ja kemikaaleja kuljetellaan päivittäin, mutta hyvin vähän tällaisia onnettomuuksia sattuu. Kaksi näin tuhoisaa tapausta lyhyellä aikaa pistää miettimään, onko osaaminen ja ymmärrys kuljettamisen, varastoinnin ja käsittelyn turvallisuudesta hallinnassa vai pitäisikö sitä tarkastella tarkemmin.

Monenlaisia virheitä saattanut sattua

Pakkanen korostaa vielä sitä, että esimerkiksi asetyleenin kuljetuksessa ja säilyttämisessä pitää olla erittäin huolellinen.

– Voi olla, että pulloja kuljetetaan irrallaan eikä tukevasti paikoilleen kiinnitettynä. Yksi mahdollisuus on myös se, että pulloventtiilit on suljettu huonosti tai vaikka pullot olisivat omassa telineessään tukevasti kiinni, autossa on muuta tavaraa, joka liikkuu kuormatilassa ja osuu paineensäätimiin tai pulloventtiileihin. Ja totta kai tärinä, lämpötilat ja muut vastaavat asiat vaikuttavat tilanteeseen.

– Toki ymmärrän sen, että kaasujen kuljettaminen on monelle jokapäiväistä työtä ja rutiinia eikä sitä kautta vaaroja ehkä tule ajateltua, mutta tämä on vakava muistutus siitä, että vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät varoitukset ja määräykset on otettava vakavasti ja niiden kanssa on oltava todella huolellinen, ettei tämmöisiä pääse tapahtumaan.

Jos ja kun pulloja kuljetetaan ja säilytetään autossa, niiden on siis oltava omissa telineissään tukevasti ja mieluiten pystyasennossa sekä venttiilit suljettuina ja paineensäätimet irrotettuna.

– Silloin esimerkiksi onnettomuustilanteessa pullojen liikkuminen ei ainakaan vahingoita venttiileitä, Pakkanen sanoo.

Juttua oikaistu 2.11.2025 kello 20.27. Petri Pakkanen ei ole Työterveyslaitoksen vaan Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija.