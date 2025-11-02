Valtion omistajaohjauksen ylijohtaja Maija Strandberg kertoo MTV:lle, että Postin onnistunut listaaminen pörssiin saattoi olla alkusoitto muillekin valtionyhtiöiden listauksille.

Seuraavana pörssilistausvuorossa voi olla peliyhtiö Veikkaus, jos näyttää siltä, että Veikkaus pärjää uudistuvilla rahapelimarkkinoilla.

– Totta kai me jatkuvasti pohdimme, onko meidän salkussamme yhtiöitä, joita olisi tarkoituksenmukaista listata. Veikkaus on pyörinyt nimenä mukana, mutta Veikkauksen osalta sanon, ettei se vielä ole ajankohtaista. Nykylainsäädäntö ei mahdollista listausta ja Veikkaus ei vielä yhtiönä ole listausvalmis, omistajaohjausosaston ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kansliasta kertoo.

Parhaillaan on käynnissä rahapelijärjestelmän uudistus, jossa siirrytään Veikkauksen monopolista lisenssijärjestelmään, joka avaa vedonlyönnin ja verkkokasinopelien markkinat kilpailulle.

Lottopelit, raaputusarvat ja fyysiset peliautomaatit jäävät edelleen Veikkauksen yksinoikeudeksi.

Lainsäädäntöä uudistetaan näillä näkymin myös siten, että Veikkaus voidaan viedä pörssiin.

MTV Uutiset kysyi ylijohtaja Strandbergilta, voidaanko Veikkauksen listauksessa edetä sen jälkeen, kun rahapelilainsäädäntö on uudistettu?

– Asiaa voidaan harkita sitten vuoden 2027 jälkeen, hän vastaa