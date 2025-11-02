Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula (kesk.) on pyytänyt eroa aluehallituksesta, kertoo Keskisuomalainen.
Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Jouko Nykänen on Keskisuomalaisen mukaan viestittänyt, että Maria-Kaisa Aulan eronpyyntö johtuu henkilökohtaisista syistä.
Nykänen sanoo odottavansa Aulan jatkavan aluevaltuustoryhmän aktiivisena jäsenenä.
Jutussa kerrotaan, että keskustan aluevaltuustoryhmä piti sunnuntaina Aulan luottamukseen liittyvän kokouksen.
Aulan eronpyynnöstä on uutisoinut myös ainakin Yle. Ylelle Nykänen sanoo Aulan lähdön olevan hyvinvointialueelle menetys, koska tällä on sote-palveluista laaja osaaminen.
Nykänen sanoo Ylelle, että aluehallitus voi päättää eronpyynnön hyväksymisestä maanantaina.