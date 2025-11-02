Syyssäässä on mahdollisesti luvassa kylmä käänne ensi viikon jälkeen. Joka tapauksessa pohjoisessa säät pakastuvat.

Alkavaa viikkoa vietetään keskimääräistä marraskuuta lämpimämmissä tunnelmissa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.

Karibialla riehuneen hurrikaani Melissan jäänteet pumppaavat Suomeen lämpöä, mutta karibialaisten tunnelmien sijaan Suomeen on alkavalle viikolle luvassa sadetta ja harmaata säätä. Lämpötilan odotetaan nousevan päivä päivältä torstaihin saakka niin, että yölläkin voi paikoin olla luvassa kymmenen asteen kelejä.

Uutinen jatkuu videon alla.

2:17 Katso videolta, missä sataa ja missä lämpö kipuaa.