Vandalismi riivaa Nurmijärveä: Uusitun kirjaston tiloja jouduttu sulkemaan – ilkivaltaa myös kouluissa ja päiväkodeissa

Kolmisen viikkoa sitten avatun kirjaston oleskelutiloissa on käyttäydytty huonosti, sotkettu paikkoja ja istuintyynyjä sekä aiheutettu häiriötä.

Lattioille on syljeskelty ruokatahroja, vessasta on ruuvattu irti palovaroitin ja käsidesiä on väärinkäytetty, kirjoittaa Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä Kunnanjohtajan blogissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tämä on ollut tosi kurjaa, koska kirjastosta on tullut meille olohuone, eivätkä kaikki ole ymmärtäneet, että miten täällä toimitaan, Mäkelä sanoo MTV Uutisille.

Ongelmiin on puututtu heti

Ilkivaltaa on kirjaston lisäksi tehty myös kouluissa ja päiväkodeissa.

– Meillä on valitettavasti ollut tihutöitä myös kouluilla, päiväkotien pihoilla ja myös muissa julkisissa tiloissa. On rikottu ja poltettu paikkoja sekä hajoitettu leikkivälineitä.

Kirjaston vahingot eivät ole rahallisesti suuria, mutta Nurmijärvellä vahingontekoihin on haluttu puuttua ajoissa.

Lue myös: Poliisi tutkii Nurmijärven Klaukkalassa tapahtunutta epäiltyä tappoa

– Olemme heti halunneet puuttua siihen ja herättää keskustelua kuntalaisten piirissä siitä, mitä voisimme tehdä näiden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi, ja lisätäksemme ymmärrystä siitä, että nämä ovat meidän kaikkien yhteisiä tiloja, joihin olemme käyttäneet yhteisiä rahoja.

Rikosvastuu saattaa unohtua

Nurmijärvellä valvontaa ja vartiointia on lisätty.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä on kiertävää vartiointia, kameravalvontaa ja lisäksi kyläläiset ja nuorisotoimi ovat jalkautuneet. Olemme myös halunneet viestiä sitä, että paikat eivät ole valvomattomia.

Vahingontekojen seurauksia ei aina osata ajatella ja olisi tärkeää ymmärtää, että jos tehdään rikoksia niin niissä on aina rikosvastuu, Mäkelä sanoo.

– Esimerkiksi kameravalvonta on niin hyvää, että niistä saadaan selkeät kuvat siitä, keistä henkilöistä on kyse. Lisäksi tällaisessa kyläyhteisössä saatetaan myös tunnistaa henkilöt, joten kiinnijäämisen riski on erittäin korkealla.

Monipuolinen kirjasto

Nurmijärven uusittu pääkirjasto on saanut hyvää palautetta kävijöiltä.