Huolestuisitko, jos mies suhteenne aikana säilyttäisi edelleen ex-kumppaninsa tavaroita? Raati vastaa: "Mies edelleen miettii exäänsä, ehkä jopa haikailee"

"Miehellä, jota tapailen, on edelleen exänsä muutamia tavaroita luonaan. Hän on sanonut, että toivoo joskus tulevaisuudessa voivansa palauttaa ne, ja olla väleissä exän kanssa. Ja myös, että se aika "ei ole vielä". Mitä ajattelisit? Onko huolestuttavaa?" kysyy nimimerkki N35 neuvoton .

Näin raati vastasi

"On todellakin huolestuttavaa. Mies toivoo ja odottaa, että saisi vielä eksänsä takaisin, sinä olet vain varalla, koska parempaa, eli eksää, hän ei saa. Karua, mutta totta. Valitettavasti. Kokemusta on." – Nainen, 37, naimisissa

"On huolestuttavaa. Mies siis edelleen miettii exäänsä, ja ehkä jopa haikailee tämän perään. Hän ei varmastikaan ole päässyt tästä vielä eroon, eikä siis ole myöskään valmis uuteen suhteeseen." – Nainen, 46, naimisissa, kerran eronnut

"Ajattelen, että sinun pitäisi keskustella miehen kanssa. Mitä hän tarkoittaa ja mitä toivoo siltä, että hän olisi väleissä exänsä kanssa? Kyseinen mies on ainoa, joka voi vastata siihen, onko sinulla syytä olla huolissasi." – Nainen, 39, sinkku

"Mitä tuosta välittämään. Ero ottaa aikaa, ja monenlaisia tunteita saattaa olla, puolin ja toisin. Mies palauttaa tavarat, kun sen aika on ja that's it."

– Mies, 33, useasti eronnut