Huhu SM-liigan jäähyhirmusta levisi – täystyrmäys: "Ihan ankkoja"

SM-liigan kaksinkertainen jäähypörssin voittaja, voimahyökkääjä Antti Tyrväinen on ilman sopimusta, kun kiekkokauden alkuun on enää pari viikkoa. 36-vuotias konkari kertoo MTV Urheilulle käyneensä viime sesongin jälkeen operaatiossa, jonka kuntouttamisessa menee vielä hyvä tovi. Päätös isoista linjoista on syntynyt kesän aikana: ura jatkuu.

Tyrväinen edusti kaksi edellistä kautta kasvattiseuraansa Pelicansia. Hyökkääjä oli mukana pelastamassa joukkuetta Liiga-karsinnoissa, kun Jokerit taipui viidessä ottelussa.

"Ihmiskuulaksikin" toisinaan kutsuttu Tyrväinen antoi tuolloin suorasanaisen haastattelun liigapaikan varmistuttua. Hän puhui syvistä vesistä, joita oli joukkueensa kanssa kauden aikana kohdannut. Tyrväinen sanoi ottavansa uransa jatkoa koskevan aikalisän.

– Oli siinä kyllä aika loppu kauden jälkeen. Sattui ja tapahtui, Tyrväinen sanoo nyt MTV Urheilulle.

Kovia kokenut intohimon liekki on elpynyt kesän aikana. Peliura jatkuu.

– Liekki palaa, hän tiivistää.

Tyrväisen ja Pelicansin sopimus päättyi viime kauteen. Kovaotteinen peluri on edustanut joukkuetta SM-liigassa 11 eri kaudella. Antin lähdöstä nousi pienoinen kohu, kun tämän veli Juhani Tyrväinen kritisoi seuran jättämiä vaatimattomia hyvästejä.

– Ei siihen ole mitään kommentoitavaa. Keskusteluyhteys on, minkäänlaista eripuraa ei ole siihen suuntaan, Antti Tyrväinen toteaa aiheesta.

Toistaiseksi toipilaana

Kesä ilman seurasidonnaisuuksia on ollut virkistävää vaihtelua.

– On ollut kiva, kun ei ole sopimusta, niin on saanut mennä perheen ehdoilla ja lasten mukana. On pystynyt suunnittelemaan vähän, että mitä tekee itse, se on tuonut kyllä happea ja tehnyt hyvää.

Tyrväinen paljastaa käyneensä kauden jälkeen operaatiossa, jonka myötä kaukaloon paluu venyy talveen.

– Hoitelen vielä paikkoja kuntoon. Olen loka-marraskuulle asti toipilaana. Tänään pääsin laittamaan luistimia ensimmäistä kertaa jalkaan, Tyrväinen avaa.

Toipumisprosessi on sujunut sopimuksettomuudesta huolimatta hyvin.

– Olen saanut fyssarit ja ammattilaiset mukaan kuntoutukseen. Kyllä se kuntoon tulee. Kesä on treenattu kuitenkin aktiivisesti. Pelaaminen alkaa nyt vain vähän myöhemmin minun osaltani.

Tyrväinen ei halua avata tarkemmin, onko hän käynyt keskusteluja mahdollisten tulevien työnantajien kanssa. Tuntosarvet ovat kuitenkin pystyssä SM-liigan lisäksi myös ulkomaiden suuntaan. Päätös mahdollisesta ulkomaakeikasta tehdään yhdessä perheen kanssa.

– Vaimolta on tullut lupa katsoa ympäri Eurooppaa. Lapset ovat 7- ja 9-vuotiaita. Arki on hektistä. He harrastavat ja käyvät koulua. Avoimin mielin ollaan joka suuntaan. Kyllä tässä tietää, että montaa vuotta ei ole uraa jäljellä.

Toukokuussa sosiaalisessa mediassa levisi huhu, jonka mukaan Tyrväinen on yhdessä veljensä Juhanin kanssa siirtymässä Jyväskylän JYPiin Petri Matikaisen alaisuuteen. Juhani Tyrväinen jatkaa uraansa kuitenkin Saksassa, eikä sosiaalisessa mediassa levinneessä huhussa ollut totuuspohjaa Antinkaan osalta.

– Ne oli ihan ankkoja. Ei ole mitään ollut sinne. Totta kai, itsekin näin ne otsikot. Oli vielä velikin liitetty mukaan. En tiedä, mistä ihmiset niitä... mun puhelin ei kyllä soinut Jyväskylän suunnalta, Tyrväinen naurahtaa.

Tyrväinen on pelannut SM-liigassa Pelicansin lisäksi Ilveksessä, HIFK:ssa ja Jokereissa. Kaikkiaan pelejä on Suomessa vyöllä 551. Rajutapainen urheilija on kerännyt sarjassa 984 jäähyminuuttia.