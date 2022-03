SM-liigatähti Henrik Haapala päätyi Tapparan sijaan Ilvekseen – kommentoi yllättävää käännettä: "Pidetään suu kiinni, niin ei tule sanomista"

Torstai 24. helmikuuta oli synkkä hetki koko maailmanhistoriassa. Venäjä hyökkäsi ja aloitti sotatoimet Ukrainassa. Tästä alkoi seurausten aalto. Ensin tulivat talouspakotteet ja piakkoin seuraukset ulottuivat myös urheilun puolelle.

Venäjä ja sitä tukeva Valko-Venäjä eristettiin valtiotasolla ulos kansainvälisestä urheilusta.

Vaikutukset ulottuivat myös Suomeen. Helsingin Jokerit oli ahtaalla, sillä se pelasi nyt sotarikoksia tekevän maan liigassa.

Jokerit teki omat johtopäätöksensä. Se vahvisti perjantaiaamuna vetäytyvänsä pois KHL:n pudotuspeleistä. Jo tätä ennen useat Jokereiden yhteistyökumppanit olivat päättäneet lähteä eri teille.

– Meillä oli keskiviikkona harjoitukset. Torstain ja perjantain piti olla vapaata ennen kuin pudotuspelit olisivat käynnistyneet. Kyllä se sitten aika nopeasti selvisi, että ei tässä enää pelata. Jarilta (Kurri, Jokereiden omistaja) tuli viestiä, että nyt on isommat asiat kyseessä. Ei voi kuin johdon osalta hattua nostaa, että he tekivät oikean päätöksen. Ei tuo Jarillekaan ollut mikään helppo ratkaisu, sillä puhuttiin kuitenkin kymmenien ja kymmenien ihmisten työpaikoista, vielä viime viikolla Jokereita edustanut Henrik Haapala sanoo MTV Urheilulle.

– Lauantaina pidettiin vielä palaveri. Käytiin läpi sitä, että tilanne on muuttunut voimakkaalla tavalla. Jääkiekko on vain jääkiekkoa ja nyt on jotain paljon isompaa kyseessä, Haapala jatkaa.

Palaverin jälkeen Jokereiden joukkue vetäytyi kauden päätöstilaisuuden pariin. Illanvieton aikana puhelimet soivat, kun eri pelaajat ja toimihenkilöt selvittivät tulevia kuvioitaan.

Jokereiden päävalmentaja Lauri Marjamäki sai puhelun Oulusta. Maanantaina hän oli Kärppien uusi luotsi. Pelaajien puolella kuhina kävi myös kuumana.

– Olihan siinä virityksiä yhdellä sun toisella. Silti, kyllä omasta mielestä näytti siltä, että kaikki ottivat sen illan ihan rauhakseen. Kävimme vielä läpi Jokereiden aikaa. Mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan, Haapala kertoo.

Miten Ilves?

Haapala viittaa tulevilla kuvioilla sopimuskiemuroihin.

– Ainakin oma sopimus jatkuu vielä ensi kaudelle. Nyt tehdyillä liikkeillä sopimus purettiin loppukauden osalta. Aion kunnioittaa sitä kontrahtia, Haapala sanoo.

Tiistaina SM-liigaseura Tampereen Ilves tiedotti, että Henrik Haapala, 28, siirtyy loppukauden ajaksi sen riveihin.

Kuvio yllätti, sillä Haapalaa oli ehditty viedä hänen entisen seuransa Tapparan paitaan. Seuraan, missä hän nousi SM-liigan suurten tähtien joukkoon.

– Ilveksellä on hyvä ja nälkäinen porukka. Ei tarvinnut kuin katsoa kokoonpanoa ja sitä, mikä se oma lähihistoria tässä on. Ja Ilveksellä oli jo itselleni tuttu ja mieluinen valmentaja Marko Ojanen taustajoukoissa. Pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, mitä he haluavat ja mitä itse haluan. Tämä oli minulle paras vaihtoehto, Haapala toteaa jälkikäteen Ilvekseen hyppäyksestä.

Entä Tappara? Mitä sen suhteen tapahtui?

Julkisuudessa on esitetty viitteitä ja väitteitä siitä, että SM-liigaseurat tekivät herrasmiessopimuksen, jossa kukin joukkue saa ottaa maksimissaan kaksi pelaajaa Jokereista.

Tapparan ”valinnat” kohdistuivat puolustajaan Otto Leskiseen ja hyökkääjään Veli-Matti Savinaiseen.

Seura kävi myös keskusteluja Haapalan kanssa.

– Tapparan kanssa oli puheita, joo. Se ei ole ehkä… tämän ajan selvitys. Tilanteet vaihtelevat ja se on osa elämää. Pidetään suu kiinni, niin ei tule sanomista, Haapala heittää.

Loppuviikolla kehiin

Haapalan lähtökohdat ovat nyt hyvin erilaiset moneen muuhun Jokereista saapuvaan pelaajaan nähden. Taitavan laitahyökkääjän edellisestä pelistä on ehtinyt vierähtää jo pitkä tovi.

– Jokereissa ehdittiin puhua jo vuosipäivästä, kun se alkoi lähestyä, Haapala selailee kalenteriaan.

Haapala kävi kesällä lonkkaleikkauksessa, mistä seurasi kuukausien mittainen toipumisjatko. Haapalan kannalta helmikuun olympiatauko tuli haastavaan kohtaan. Hän alkoi lähestyä jo pelikuntoa, kunnes koronatilanteen takia Jokereiden olympiataukoa edeltävät kamppailut peruttiin.

– Pari kuukautta on ehtinyt jo odotella, että pääsisi irti. Innolla tässä odottaa, että pääsee taas pelihommiin. Yritän vain antaa parhaani. Katsotaan sitten, että millaista se peli on, Haapala sanoo Ilves-pätkän lähtökohdista.

Lempäälästä kotoisin oleva Haapala palaa nyt tutuille nurkille – joskin pienellä erotuksella. Edellisellä kerralla kun Haapala pelasi SM-liigaa Tampereella, oli pelipaikkana Hakametsän jäähalli.

Nyt Haapala on saanut ensikosketuksensa Tampereen ja koko Suomen jääkiekon uuteen aikakauteen – upouuteen Nokia Areenaan.

– Olisinko ehtinyt tuossa yhden vai kaksi peliä käydä paikan päällä katsomassa. On kyllä hieno paikka. Voi olla ylpeä siitä, mitä Tampereella on tehty, Haapala hehkuttaa hulppeita puitteita.

Haapalan SM-liigapaluu nähdään hyvin todennäköisesti Ilveksen loppuviikon peleissä.

– Keskiviikkona pääsin ensimmäistä kertaa puolikkaan ryhmän kanssa jäällä. Torstaina ja perjantaina on pelit, niin ainakin toisen pääsen niistä pelaamaan. Myrrän Jokke (Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä) oli niin rauhallisena, että ”hei se on eka peli pitkästä aikaa”. Samalla itse mietti, että intoa on niin perhanasti, Haapala naurahtaa.