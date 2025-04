Koruton ulostulo Pelicans-leiristä – konkarinimi: "Syvissä vesissä oltu"

Pelicansin taistelijasielun Antti Tyrväisen palkeet olivat liigakarsintojen ratkettua totaalisen tyhjät. Voimahyökkääjä aikoo ottaa seuraavaksi aikalisän.

Tyrväinen onnistui torstaina karsintojen ratkaisuottelussa maalinteossa. Hän niittasi Pelicansin 2–0-johtoon toisen erän alussa.

Lahtelaiset voittivat Jokerit viidennessä pelissä 4–0. Liigapaikka varmistui voitoin 4–1.

– Oltiin jokaisessa kotipelissä hyviä ja jämäkkiä. Nyt vähän toisessa erässä lipsui, ja hyvin siedettiin se loppu. Oltiin vikassa erässä valmiita ja saatiin paketoitua homma. En kokenut, että meillä oli mitään hätää, Tyrväinen kertasi viimeisen pelin tapahtumia Isku-areenan uumenissa torstai-iltana.

Pelicansin kausi oli luvalla sanoen karmea. Seurahistorian kallein nippu floppasi pahasti ja joutui puolustamaan sarjapaikkaansa. Sesonki otti erityisen synkkiä sävyjä playout-vaiheessa, kun altavastaajana kimppuun iskenyt Jukurit pyyhki yli 4–1.

Tyrväisen päällimmäinen tunne on huojennus. Lahdesta kiekkokartalle ponnistanut hyökkääjä on kantanut rämpimisestä kummunnutta painolastia henkilökohtaisesti.

– Ei ole ollut helppo viimeinen kuukausi meille joukkueena. Paljon on koeteltu. Onneksi saatiin homma hoidettua. On tässä aika syvissä vesissä oltu. On tullut mietiskeltyä ja pohdittua. Jollain tapaa ehkä välillä ottanut vähän liikaakin omille harteille sitä touhua, Tyrväinen purki.

– Tässä vaiheessa on sellainen fiilis, että onneksi tämä on ohi.

Konkaripelaajalla ei ole tässä vaiheessa ainakaan julkista sopimusta mihinkään ensi kaudesta. Lähes 450 ottelua Pelicansia edustanut Tyrväinen, 36, ottaa seuraavaksi jatkoaan koskevan aikalisän.

– Otetaan nyt vähän happea kauden jälkeen ja mietiskellään, että mitä tässä tehdään. Kroppakin tarvitsee huilia, on aika kovilla ollut. Henkinen pankki tarvitsee myös huilia. Pääsee perheen ja lasten kanssa viettämään aikaa, ei tarvitse jääkiekkoa miettiä vähään aikaan.

