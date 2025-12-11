HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen kehuu vuolaasti joukkueensa 17-vuotiasta hyökkääjälupausta Anttoni Urosta.

Uronen pelasi keskiviikkona SM-liigauransa kahdeksannen ottelun. Peli poiki Uroselle myös SM-liigauran ensimmäisen maalin, kun hän livautti kiekon Tappara-vahti Christian Heljangon ohi.

– Aika epätodellinen fiilis, kun sai kiekon Heljangon taakse. Tuntui kyllä hyvältä. Ai vitsi, Uronen hehkuttaa.

HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen intoutui hehkuttamaan huippulupaustaan vuolaasti ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Olen superylpeä 17-vuotiaasta Anttoni Urosesta, joka on tullut ryminällä tähän liigaan. Hän on lyömässä itseään kunnolla läpi. Hän pelaa vahvasti, Jokinen myhäilee.

