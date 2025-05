Juhani Tyrväinen lataa kovaa tekstiä Pelicansin tempusta Antti-veljelle: "Hävettää katsoa"

Juhani Tyrväinen ei sulata tapaa, jolla Pelicans ilmoitti, ettei hänen Antti-veljensä jatka lahtelaisseurassa.

Pelicans julkaisi perjantaina sosiaalisessa mediassa lyhyen tiedotteen.

– Olof Lindbom, Rasmus Kumpulainen sekä Antti Tyrväinen eivät jatka turkoosissa ensi kaudella. Lahden Pelicans kiittää ja toivottaa onnea tulevaan, SM-liigassa karsintojen jälkeen jatkava kiekkoseura kirjoitti.

Juhani Tyrväinen jakoi Instagram-tarinoissaan Pelicansin pelaajakolmikosta julkaiseman kuvan ja latasi seuraavaksi rapsakkaa tekstiä.

– Näin hyvästeltiin veljeni kasvattajaseurasta. Siinä samassa kahden junnun kanssa. Pelaajapolku Kiekko-Reippaassa ja sieltä liigajoukkueeseen, Pelicansin historian 3. eniten pelejä, edellä vain legendat Jan Latvala ja Toni Koivunen.

– Oli isosti luomassa pelityyliä, jolla lahtelainen kiekkoilu tunnetaan: kovuus, periksiantamattomuus ja "meille ei vittuilla" -mentaliteetti. Näin läheltä, kuinka Antti antoi kaikkensa joukkueelle. Kauden jälkeen kroppaa paikkailtiin aina kasaan.

– Hävettää katsoa rakasta kasvattajaseuraa, miten omia kohdellaan. Tämäkö on kiitos työstä lahtelaiselle kiekolle? Näinkö lahtelaista urheilukulttuuria luodaan, missä omat pojat ovat liukuhihnatavaraa? Juhani Tyrväinen kirjoitti.

Antti Tyrväinen, 36, on edustanut SM-liigassa eniten juuri Pelicansia – sarjan runkosarjaotteluita hänellä on lahtelaisten riveissä vyöllä 443 kappaletta. Hän on pelannut liigamatseja lahtelaisseurassa kausina 2008–11, 2016–22 ja 2023–25. Hyökkääjä on myös toiminut kolmena kautena Pelicansin varakapteenina, viimeksi kuluneella sesongilla.

Juhani Tyrväinen, 34, pelasi kuluneen sesongin Saksan DEL-liigassa Kölner Heiessa. Vuoden 2019 maailmanmestari on edustanut Pelicansia viimeksi vuonna 2017.

Juhani Tyrväinen pelasi kuluneella kaudella Saksassa.IMAGO/Chai v.d. Laage/ All Over Press