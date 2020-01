Poliisi epäilee henkirikosta: Mustalla Audilla liikkunut 35-vuotias Saara katosi kuukausia sitten – keski-ikäinen mies vangittu

Viimeinen havainto helsinkiläisestä Saara Arvasta on tehty Vesannon Horonkylällä 1. syyskuuta 2019.

Poliisi tutkii tapausta henkirikoksena, ja rikoksesta epäiltynä on vangittuna eteläsuomalainen keski-ikäinen mies.

Saara Arva on liikkunut mustalla Audi A6 -henkilöautolla.

Saara Arva on liikkunut mustalla Audi A6 -henkilöautolla.

35-vuotias Arva on 165 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on tummat hiukset. Tämän hetken tiedon mukaan Arvalla on ollut katoamisaikaan yllään harmaa huppari ja mustat housut sekä mahdollisesti musta pipo.